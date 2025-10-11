Les talibans pakistanais ont revendiqué samedi des attaques meurtrières dans le nord-ouest du pays qui ont causé la mort de 23 personnes.

Des dégâts après l’attaque contre un poste de police à Dera Ismail Khan, le 11 octobre 2025. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Ces opérations ont eu lieu vendredi non loin de la frontière avec l'Afghanistan, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Ces derniers mois, les militants talibans pakistanais (TTP) ont intensifié leur campagne de violence contre les forces de sécurité pakistanaises dans les zones montagneuses limitrophes avec l'Afghanistan, dirigée par un gouvernement taliban depuis l'été 2021.

Une attaque suicide a visé un établissement de formation des forces de l'ordre et coûté la vie à sept policiers, au moyen d'un véhicule chargé d'explosifs, suivie de tirs d'armes à feu.

Onze paramilitaires ont été tués dans le district frontalier de Khyber, et cinq personnes parmi lesquelles trois civils ont péri dans le district de Bajaur, ont rapporté des sources sécuritaires à l'AFP. Les talibans pakistanais ont revendiqué leur responsabilité dans ces attaques sur les réseaux sociaux.

Celles-ci sont survenues quelques heures après que le gouvernement taliban d'Afghanistan a accusé le Pakistan d'avoir «violé la souveraineté» du territoire afghan, notamment à Kaboul, où des explosions ont été entendues. Islamabad a fait valoir son droit à se défendre contre les attaques dans les zones frontalières. Pour les autorités pakistanaises, ce sont les talibans afghans qui favorisent cette résurgence du TTP.

Un rapport du Conseil de sécurité des Nations unies publié plus tôt cette année estimait que le TTP «a sans doute été le groupe extrémiste étranger en Afghanistan qui a le plus profité» du retour au pouvoir des talibans afghans «qui ont accueilli et activement soutenu» le mouvement.

Mais Kaboul dément fermement et renvoie l'accusation à Islamabad, l'accusant d'aider des groupes «terroristes», notamment la branche régionale du groupe Etat islamique (EI). L'année 2024 a été la plus meurtrière pour le Pakistan en près d'une décennie, avec plus de 1.600 morts dans ces violences.