Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a annulé mardi ses engagements. Il a travaillé de sa résidence officielle tandis qu'il se remet d'une labyrinthite, une infection de l'oreille interne diagnostiquée la veille.

Keystone-SDA ATS

Lula, 79 ans, «se porte bien, mais étant donné qu'il faut de 24 à 48 heures pour que les symptômes diminuent avec les médicaments, il travaille du Palais de l'Alvorada», a expliqué une source de la présidence à l'AFP.

Le chef de l'Etat a souffert de vertiges lundi, ce qui l'avait déjà poussé à annuler une partie de ses engagements de la journée et à réaliser des examens dans un hôpital de Brasilia, où les médecins ont diagnostiqué une labyrinthite.

Mardi, Lula était censé se rendre dans la matinée à une cérémonie officielle au ministère des Affaires étrangères, avant de participer dans l'après-midi à une réunion avec les recteurs d'universités fédérales.

Des voyages dans plusieurs Etats du Brésil sont prévus pour mercredi et jeudi et la source de la présidence a souligné que la décision de maintenir ou non ces déplacements serait prise «d'ici à la fin de la journée».

La labyrinthite est une inflammation du labyrinthe, une structure de l'oreille interne qui joue un rôle clé dans l'audition et l'équilibre. La guérison survient la plupart du temps en quelques semaines.

Lula a été opéré d'urgence fin 2024 pour résorber un hématome dans le crâne lié à une chute.

Le président de gauche, qui a souffert d'un cancer du larynx en 2011 et subi une opération de la hanche en 2023, n'a pas exclu de participer à la présidentielle de 2026 pour briguer un nouveau mandat.