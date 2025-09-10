  1. Clients Privés
France Attendu au tournant, Sébastien Lecornu prend ses marques à Matignon

ATS

10.9.2025 - 10:54

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, accueilli sévèrement par les oppositions, prend ses marques mercredi à Matignon le jour même d'une mobilisation pour «bloquer» le pays. Il a pour mission de consulter les forces politiques avant de former un gouvernement.

Sébastien Lecornu : nouveau 1er ministre, nouveau défi

Sébastien Lecornu : nouveau 1er ministre, nouveau défi

La nouvelle est tombée, Emmanuel Macron à nommé Sébastien Lecornu, son ministre des armée, le nouveau premier ministre.

10.09.2025

Keystone-SDA

10.09.2025, 10:54

10.09.2025, 11:24

Troisième chef du gouvernement nommé depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, cinquième depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, 39 ans, succède à François Bayrou, renversé lundi par les députés. Celui-ci l'avait doublé en décembre en forçant sa nomination alors que le ministre des Armées de l'époque était déjà pressenti à ce poste.

La passation de pouvoir entre les deux hommes a lieu à midi, le jour même d'une mobilisation pour «bloquer» le pays initiée par divers mouvements. Celle-ci a débuté par une série d'actions sporadiques, notamment dans l'ouest et en région parisienne, avant une mobilisation syndicale le 18 septembre.

Ce sera l'occasion pour Sébastien Lecornu, homme politique discret inconnu du grand public, de se présenter aux Français.

Mission à haut risque

Il a affirmé sur X mardi soir qu'il «mesurait leurs attentes» et qu'il «connaissait les difficultés» qu'ils rencontraient. «Nous sommes au travail, avec humilité, et nous allons tout faire pour y arriver».

Lecornu à Matignon. «Tout ça va mal se terminer» - Macron rend la gauche furieuse !

Lecornu à Matignon«Tout ça va mal se terminer» - Macron rend la gauche furieuse !

Première tâche confiée par le président Macron à ce fidèle compagnon venu de la droite, ministre de tous ses gouvernements depuis 2017: «Consulter» les forces politiques en vue de trouver des «accords» pour préserver la «stabilité institutionnelle» du pays, alors qu'il ne dispose à l'Assemblée nationale d'aucune majorité.

Sa mission est à haut risque dans un paysage politique éclaté et au vu des réactions très fraîches, voire hostiles, des oppositions à l'annonce de sa nomination.

«Colère sociale»

Alors que le président de la République a invité sa fragile coalition du centre et de la droite à «travailler» avec le Parti socialiste pour «élargir» son assise, celui-ci a estimé qu'il prenait le «risque de la colère sociale légitime et du blocage institutionnel du pays» en nommant M. Lecornu.

Pour tenir, le futur gouvernement devra obtenir a minima une non-censure du PS, indispensable pour doter la France d'un budget pour 2026, dont la préparation vient de faire tomber le gouvernement sortant qui avait présenté un effort de 44 milliards d'euros. «Sans justice sociale, fiscale et écologique, sans mesures pour le pouvoir d'achat, les mêmes causes provoqueront les mêmes effets», a prévenu le PS.

«Un animal politique». Qui est Sébastien Lecornu, le fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron ?

«Un animal politique»Qui est Sébastien Lecornu, le fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron ?

Selon un interlocuteur régulier de M. Macron, ce dernier pourrait cette fois accepter de réelles concessions aux socialistes, par exemple sur la taxation des plus riches, jusqu'ici un tabou pour lui.

Comme preuve de «changement de méthode», que devrait prôner le nouveau Premier ministre, selon une source au sein de l'exécutif, le patron du PS Olivier Faure a demandé mercredi qu'il s'engage à ne pas recourir à l'article 49.3 de la Constitution, utilisé pour faire adopter sans vote tous les budgets depuis 2022.

Le Rassemblement national et les Insoumis ont pour leur part dénoncé la proximité entre le président et son nouveau Premier ministre, promettant la censure faute de changement de cap politique.

«Dernière cartouche» et «triste comédie»

«Le président (Macron) tire la dernière cartouche du macronisme», a réagi Marine Le Pen, qui réclame une nouvelle dissolution, tandis que Jean-Luc Mélenchon dénonçait «une triste comédie de mépris du Parlement» en demandant une nouvelle fois le départ du chef de l'Etat. LFI compte d'ailleurs déposer une motion de censure spontanée dès la reprise de la session parlementaire.

Le président des Républicains (LR) et ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui réclamait une nomination rapide face aux risques de «débordements» des manifestations de mercredi, s'est dit lui aussi prêt à «trouver des accords» avec M. Lecornu.

Crise politique. François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission

Crise politiqueFrançois Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission

A l'orée de discussions délicates, l'entourage de M. Lecornu loue le «calme» de l'ancien sénateur normand et son absence d'ambition présidentielle, et parle d'un «négociateur» qui a pu obtenir un «large consensus» sur la loi de programmation militaire.

Alors qu'il a été épinglé dans la presse pour un dîner avec Mme Le Pen, ses proches réfutent toute connivence avec le parti à la flamme, soulignant que dans l'Eure, son département, quatre députés sur cinq «sont passés au RN».

Il a nommé comme directeur de cabinet l'ancien ambassadeur et préfet Philippe Gustin qui a déjà travaillé avec lui dans l'Eure, aux Outre-mer et aux Armées.

