Le président brésilien de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, aura droit dimanche soir à un défilé en son honneur au carnaval de Rio de Janeiro, sous les critiques de la droite, qui dénonce une campagne déguisée avant le scrutin d'octobre.

Revenu aux affaires en 2023, Lula, 80 ans, briguera un quatrième mandat en octobre (archives). AFP

Basile Mermoud

Les défilés des 12 principales écoles de samba de la ville sont le point d'orgue du carnaval carioca. Elles rivalisent de chars flamboyants, de percussions fracassantes et de danseuses aussi virtuoses que légèrement vêtues.

Derrière le faste et les paillettes, chaque formation choisit un thème pour son défilé, souvent lié à l'héritage afro-brésilien, dont la samba est le fleuron, à des questions sociales ou encore politiques.

L'école de samba Academicos de Niteroi sera la première à s'élancer dimanche vers 22H00 (01H00 GMT lundi) sur la célèbre avenue du Sambodrome, longue de 700 mètres. Basée à Niteroi, ville voisine de Rio, elle a choisi de frapper fort en rendant hommage au président en exercice - une première.

La participation de la Première dame, Rosangela «Janja» da Silva, est attendue, et le président lui-même devrait assister au défilé depuis une tribune VIP, selon la presse locale. Or, le contexte politique n'a rien d'anodin.

Revenu aux affaires en 2023, Lula, 80 ans, briguera un quatrième mandat en octobre. L'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), incarcéré, a lancé dans la course son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro.

Les répétitions publiques du spectacle ont mis le camp conservateur en fureur. Jair Bolsonaro était représenté sur grand écran en uniforme de prisonnier ou avec les mains tachées de sang, référence aux morts de la pandémie.

L'opposition voit dans le défilé un acte de campagne alors que celle-ci ne démarre qu'en août. Elle a réclamé, en vain, le blocage des fonds publics destinés à Academicos - qui comme les formations rivales reçoit des subventions.

Pas de «passe-droit»

Jeudi, le Tribunal supérieur électoral (TSE) a rejeté les demandes déposées par deux partis d'opposition visant à faire annuler le défilé. «A ce stade, il n'existe aucune preuve concrète de propagande électorale anticipée», a tranché la juge Estela Aranha.

Les magistrats ont toutefois averti qu'ils ne donnaient aucun «passe-droit» et qu'ils pourraient examiner d'éventuels manquements a posteriori. Dans le camp Lula, la mise en garde a fait l'effet d'un coup de froid.

Vendredi, la présidence a appelé les responsables assistant aux événements liés au carnaval à s'abstenir de «déclarations susceptibles d'être qualifiées de propagande électorale anticipée».

Et le Parti des travailleurs (PT) de Lula a fait savoir que l'hommage était «une manifestation culturelle, toute activité de nature électorale étant interdite pour le moment». Il a demandé de proscrire tenues ou banderoles à caractère politique.

Le défilé d'environ 3.000 personnes retracera le parcours de Lula, de ses débuts dans le Nord-Est rural et pauvre jusqu'aux sommets, en passant par son expérience comme ouvrier et dirigeant syndical.

La chanson qui accompagnera le défilé a pour leitmotiv «Olé, olé, olé, ola, Lula, Lula!», inusable refrain des partisans du champion de la gauche. Le refus de toute «amnistie» est aussi claironné — allusion aux efforts des soutiens de M. Bolsonaro pour effacer sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

«Ce n'est pas de la propagande, c'est un hommage», a déclaré à l'AFP Hamilton Junior, l'un des directeurs de l'école. Selon lui, il s'agit de l'histoire d'un homme qui «a traversé de nombreuses difficultés et est devenu l'un des plus grands présidents du Brésil».