  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Brésil Au carnaval de Rio, un défilé rend hommage à Lula sous les critiques de l’opposition

Basile Mermoud

15.2.2026

Le président brésilien de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, aura droit dimanche soir à un défilé en son honneur au carnaval de Rio de Janeiro, sous les critiques de la droite, qui dénonce une campagne déguisée avant le scrutin d'octobre.

Revenu aux affaires en 2023, Lula, 80 ans, briguera un quatrième mandat en octobre (archives).
Revenu aux affaires en 2023, Lula, 80 ans, briguera un quatrième mandat en octobre (archives).
AFP

15.02.2026, 20:05

Les défilés des 12 principales écoles de samba de la ville sont le point d'orgue du carnaval carioca. Elles rivalisent de chars flamboyants, de percussions fracassantes et de danseuses aussi virtuoses que légèrement vêtues.

Derrière le faste et les paillettes, chaque formation choisit un thème pour son défilé, souvent lié à l'héritage afro-brésilien, dont la samba est le fleuron, à des questions sociales ou encore politiques.

L'école de samba Academicos de Niteroi sera la première à s'élancer dimanche vers 22H00 (01H00 GMT lundi) sur la célèbre avenue du Sambodrome, longue de 700 mètres. Basée à Niteroi, ville voisine de Rio, elle a choisi de frapper fort en rendant hommage au président en exercice - une première.

Sans danger vital. Carnaval du Châble : deux personnes restent hospitalisées

Sans danger vitalCarnaval du Châble : deux personnes restent hospitalisées

La participation de la Première dame, Rosangela «Janja» da Silva, est attendue, et le président lui-même devrait assister au défilé depuis une tribune VIP, selon la presse locale. Or, le contexte politique n'a rien d'anodin.

Revenu aux affaires en 2023, Lula, 80 ans, briguera un quatrième mandat en octobre. L'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), incarcéré, a lancé dans la course son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro.

Les répétitions publiques du spectacle ont mis le camp conservateur en fureur. Jair Bolsonaro était représenté sur grand écran en uniforme de prisonnier ou avec les mains tachées de sang, référence aux morts de la pandémie.

L'opposition voit dans le défilé un acte de campagne alors que celle-ci ne démarre qu'en août. Elle a réclamé, en vain, le blocage des fonds publics destinés à Academicos - qui comme les formations rivales reçoit des subventions.

Pas de «passe-droit»

Jeudi, le Tribunal supérieur électoral (TSE) a rejeté les demandes déposées par deux partis d'opposition visant à faire annuler le défilé. «A ce stade, il n'existe aucune preuve concrète de propagande électorale anticipée», a tranché la juge Estela Aranha.

Les magistrats ont toutefois averti qu'ils ne donnaient aucun «passe-droit» et qu'ils pourraient examiner d'éventuels manquements a posteriori. Dans le camp Lula, la mise en garde a fait l'effet d'un coup de froid.

Vendredi, la présidence a appelé les responsables assistant aux événements liés au carnaval à s'abstenir de «déclarations susceptibles d'être qualifiées de propagande électorale anticipée».

Et le Parti des travailleurs (PT) de Lula a fait savoir que l'hommage était «une manifestation culturelle, toute activité de nature électorale étant interdite pour le moment». Il a demandé de proscrire tenues ou banderoles à caractère politique.

Traditions. Le carnaval de Lucerne s’est ouvert jeudi sous la pluie

TraditionsLe carnaval de Lucerne s’est ouvert jeudi sous la pluie

Le défilé d'environ 3.000 personnes retracera le parcours de Lula, de ses débuts dans le Nord-Est rural et pauvre jusqu'aux sommets, en passant par son expérience comme ouvrier et dirigeant syndical.

La chanson qui accompagnera le défilé a pour leitmotiv «Olé, olé, olé, ola, Lula, Lula!», inusable refrain des partisans du champion de la gauche. Le refus de toute «amnistie» est aussi claironné — allusion aux efforts des soutiens de M. Bolsonaro pour effacer sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

«Ce n'est pas de la propagande, c'est un hommage», a déclaré à l'AFP Hamilton Junior, l'un des directeurs de l'école. Selon lui, il s'agit de l'histoire d'un homme qui «a traversé de nombreuses difficultés et est devenu l'un des plus grands présidents du Brésil».

Les plus lus

«Oui, il reste le slalom... sur une piste pour les juniors de 44 secondes»
Panique sur l'autoroute A1 : des mineurs roulent à 250 km/h
Mort de Quentin : la Jeune Garde «ne saurait être tenue pour responsable»
L’équipe suisse enrage après le geste «inutile» d’un adversaire
Un derby lémanique entre spectacle, contestation et frustration
Réduit à neuf, Sion s'incline sur la pelouse du leader