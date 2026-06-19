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Reconstitution Au Ghana, on commémore la fin de l'esclavage aux Etats-Unis

ATS

19.6.2026 - 23:19

Des humains enchaînés, à demi-nus, poussant des cris déchirants qui résonnent dans le château de Christiansborg, à Accra, face à la mer: les spectateurs, descendants d'esclaves, étaient émus aux larmes vendredi lors de la 1ère commémoration au Ghana de «Juneteenth».

Le président ghanéen John Dramani Mahama (à g.) assiste aux commémorations du Juneteenth, à Accra.
Le président ghanéen John Dramani Mahama (à g.) assiste aux commémorations du Juneteenth, à Accra.
ATS

Keystone-SDA

19.06.2026, 23:19

20.06.2026, 07:58

Cette reconstitution, mettant en scène des esclaves sur le point de traverser l'Atlantique a constitué le point d'orgue d'une conférence de trois jours organisée par le Ghana, afin de définir les prochaines étapes à la suite de la résolution historique de l'ONU qualifiant la traite transatlantique des esclaves de crime le plus grave contre l'humanité.

Bien qu'elle ne soit pas contraignante, cette résolution, adoptée par 123 Etats membres de l'ONU, demande aux nations impliquées dans la traite négrière de s'engager en faveur de la justice réparatrice.

L'esclavage a définitivement pris fin aux Etats-Unis le 19 juin 1865, devenu jour férié au pays de l'oncle Sam depuis 2021 seulement sous le nom de «Juneteenth».

«Voir des bébés et des jeunes enfants (tenus dans les bras de mères enchaînées), c'était trop réaliste pour moi», explique à l'AFP Gaynel Diana Curry, présidente du Forum permanent des Nations unies sur les personnes d'ascendance africaine, originaire des Bahamas.

«Et entendre les cris et les gémissements provenant des cachots (...), ça m'a vraiment bouleversée», ajoute-t-elle.

«Que des gens aient réellement vécu cela, et que l'homme puisse se montrer si cruel envers ses semblables...», souffle-t-elle en sortant un mouchoir de son sac-à-main.

«Notre souffrance mise en scène»

A son côté, une femme sanglote, les yeux inondés de larmes. Non loin, Verene Shepherd, jamaïcaine, professeure d'histoire, explique que si cette représentation pouvait ressembler à un simple divertissement, «pour nous qui sommes les descendants, c'est notre souffrance qui est mise en scène».

La conférence organisée au Ghana visait à traduire en engagements concrets la résolution de l'ONU adoptée en mars en vue de réparer les injustices historiques liées à l'esclavage.

Pour la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, présente au château de Christiansborg, l'un des nombreux vestiges de la traite négrière qui parsèment la côte ghanéenne, «rien ne l'avait préparée» à ce spectacle. C'était «la réalité crue de l'oppression», décrit-elle.

Le président ghanéen, John Mahama, présent lors de la commémoration, a expliqué qu'elle rendait hommage aux descendants d'esclaves aux États-Unis «pour leur résilience, pour leur survie, pour leur force».

La conférence organisée par le Ghana a abouti à un document de dix pages contenant des décisions «de grande portée», selon le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa. «Nous obtiendrons la justice réparatrice de notre vivant», a-t-il assuré.

Le Ghana était considéré comme la plaque tournante de l'esclavage transatlantique, mais il est désormais «en train de passer du statut de scène de crime à celui de sanctuaire de guérison et de justice réparatrice», a affirmé le ministre à l'ouverture de la conférence.

Le document final énumère, entre autres décisions, un appel «à la mobilisation de ressources financières et techniques adéquates et durables, notamment par le biais de la coopération internationale et d'approches de financement innovantes, afin de soutenir les efforts et les initiatives en matière de réparations».

Pour Julius Garvey, fils de Marcus Garvey, célèbre militant noir des droits civiques né à la Jamaïque, «la réparation est plus qu'une simple compensation, il s'agit de restaurer la dignité».

Depuis plusieurs années, le Ghana s'est imposé comme le fer de lance de la reconnaissance des crimes de l'esclavage et du travail mémoriel.

Dernièrement, plus de 1000 membres de la diaspora ont obtenu la citoyenneté ghanéenne, la plupart des Afro-Américains attirés par un mélange de motivations historiques, culturelles et personnelles.

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