Des frappes russes ont fait au moins douze morts dans l'est de l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, selon les secours et les autorités locales, au lendemain d'une attaque massive de drones et de missiles sur les infrastructures énergétiques du pays.

La Russie a multiplié ces derniers jours les bombardements contre les infrastructures civiles ukrainiennes. ATS

Keystone-SDA ATS

«Dans la soirée, les Russes ont frappé le centre de Dobropillia», ville de la région de Donetsk. «Au moins 11 personnes ont été tuées et 30 autres blessées» et neuf bâtiments ont été endommagés, ont indiqué les secours sur la messagerie Telegram. Un premier bilan de 4 morts avait été annoncé plus tôt par les autorités régionales.

Dans la région de Kharkiv, également dans l'est, un drone a frappé une entreprise civile de la ville de Bogodoukhiv, a indiqué Oleg Sinogoubov, chef de l'administration militaire régionale.

Dizaines de drones ukrainiens

«Malheureusement, une personne a été tuée, son corps carbonisé a été récupéré dans les décombres. L'examen médico-légal est en cours. Sept autres personnes ont été blessées», a-t-il écrit sur Telegram.

Le ministre de la défense russe a de son côté annoncé avoir intercepté 31 drones russes dans la nuit.

Une attaque de drone a visé la raffinerie de Kirichi, dans la région de Leningrad, a indiqué Aleksandr Drozdenko, gouverneur de la région. «Les forces de défense aérienne ont abattu un drone en approche et en ont détruit un autre au-dessus du territoire de l'entreprise. La structure externe de l'un des réservoirs a été endommagée par la chute de débris», a-t-il indiqué sur Telegram.

La Russie avait lancé vendredi une attaque massive de drones et de missiles sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, suscitant une forte réaction du président américain Donald Trump.