Des frappes de drones russes dans la nuit sur l'Ukraine ont fait au moins 25 blessés, dont 15 dans la ville de Soumy proche de la frontière avec la Russie, ont indiqué mardi les autorités locales. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé dans la nuit deux missiles et 143 drones, et un missile et 116 drones ont été abattus.

Des frappes de drones russes dans la nuit sur l'Ukraine ont fait au moins 25 blessés (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

A Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, au moins 15 habitants ont été blessés, dont la plupart sont des personnes âgées, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Grigorov.

Les services de secours ont diffusé des images montrant des sauveteurs évacuant en pleine nuit des habitants d'immeubles endommagés. Mais «en raison de la menace de nouvelles attaques, les secours ont dû interrompre leurs opérations à plusieurs reprises et se mettre à l'"abri», ont-ils indiqué.

Trois autres personnes ont été blessées dans la région de Kharkiv (nord-est) et trois autres dans la ville de Sloviansk (est), selon les autorités locales. Dans la région de Dnipropetrovsk (centre), le gouverneur a dénombré quatre personnes blessées par des attaques aériennes russes.

Négociations au point mort

Le ministère russe de la Défense a pour sa part indiqué que 97 drones ukrainiens lancés dans la nuit contre plusieurs régions russes avaient été abattus. La Russie pilonne quasi quotidiennement l'Ukraine depuis le début de son invasion à grande échelle il y a plus de quatre ans.

Les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde guerre mondiale sont au point mort. Le rôle de médiation des États-Unis, qui a permis plusieurs cycles de négociations entre Kiev et Moscou, a été suspendu par le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février.