  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Soudan Au moins 269 civils tués depuis fin octobre dans le Kordofan

ATS

4.12.2025 - 10:19

Les affrontements et les exécutions sommaires depuis fin octobre au Kordofan, au Soudan, ont fait au moins 269 victimes civiles, selon l'ONU. Jeudi à Genève, le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a dit redouter de nouvelles «atrocités».

Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme demande un "passage sûr" pour ceux qui fuient les violences au Kordofan au Soudan (archives).
Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme demande un "passage sûr" pour ceux qui fuient les violences au Kordofan au Soudan (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.12.2025, 10:19

04.12.2025, 10:41

«Le nombre de victimes civiles est probablement bien plus important», a insisté l'Autrichien, déplorant les coupures d'Internet et des liaisons téléphoniques. Des indications d'exécutions en représailles, d'enlèvements, de détentions arbitraires et de violences sexuelles ont également été reçues.

Le Haut commissaire avait déjà alerté sur les préparatifs inquiétants au Kordofan après la prise d'El-Facher, au Darfour voisin, par les paramilitaires des Forces de soutien raide (FSR). Le 25 octobre, ceux-ci s'étaient ensuite emparés de la ville de Bara, au Kordofan Nord.

Des affrontements ont lieu entre l'armée soudanaise, les FSR et le Mouvement de libération populaire du nord du Soudan (SPLM-N). De nombreuses personnes ont été détenues en raison d'accusations de collaboration avec l'ennemi. Des discours d'incitation de haine font redouter d'autres atrocités, ajoute l'Autrichien.

Il estime «vraiment choquant» de voir le scénario d'El-Facher, où il avait dénoncé «les pires crimes», se répéter au Kordofan, insiste encore le Haut commissaire. Il demande à la communauté internationale de tout faire pour éviter cette situation.

Dizaines de milliers de déplacés

En novembre, une attaque par drone des FSR au Kordofan Nord et un bombardement de l'armée au Kordofan Sud ont à chaque fois fait plus de 40 victimes. Les violences se poursuivent dans les trois Etats de cette région soudanaise. Les FSR et le SPLM-N assiègent Kadugli et Dilling et les paramilitaires entourent aussi la ville d'Obeid, comme ils l'ont fait pendant environ 18 mois à El-Facher.

Le Haut commissaire demande aux parties au conflit de «mettre un terme» aux violences et de laisser entrer l'assistance humanitaire. Il souhaite aussi que les travailleurs humanitaires soient protégés. Plus de 45'000 personnes ont été déplacées. Le responsable onusien demande un «passage sûr» pour ceux qui fuient la famine et les exécutions.

Depuis le début de la guerre, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Le conflit a fait près de 13 millions de déplacés, dont quatre millions de réfugiés. Selon les estimations, plus de 21 millions de personnes font face à une importante insécurité alimentaire. Au total, plus de 206'000 sont confrontées à la famine. Des dizaines de millions d'individus doivent être aidés.

Les plus lus

Trump s'est à nouveau endormi – Jimmy Kimmel s'en donne à coeur joie
Visas, matches déplacés... Donald Trump bouleverse l'organisation
Sale année pour Eddy Mitchell, 82 ans: «J'ai eu peur»
Clap de fin pour GiFi en Suisse, l'incertitude règne chez les employés
La Niña pourrait bien venir rafraîchir les prochains mois
Aux abonnés absents, le maire vivait à Tahiti avec ses indemnités