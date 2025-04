De nouvelles frappes israéliennes ont coûté la vie à au moins 40 Palestiniens jeudi dans la bande de Gaza. Des tentes abritant des déplacés ayant trouvé refuge dans des camps de fortune ont été visées, a indiqué la Défense civile locale.

L'armée israélienne, qui n'a pas commenté dans l'immédiat ces frappes, a intensifié ses bombardements aériens et élargi ses opérations terrestres dans la bande de Gaza assiégée, depuis qu'elle y a repris son offensive le 18 mars. sda

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, estime qu'une pression militaire accrue forcerait le Hamas à rendre les otages enlevés durant l'attaque menée par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 en Israël.

Cette attaque a déclenché la guerre dans le territoire palestinien, où Israël a lancé une offensive de représailles qui a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé la majorité des quelque 2,4 millions d'habitants et provoqué un désastre humanitaire.

«Au moins 16 martyrs, la plupart des femmes et des enfants, dans le tir de deux missiles israéliens sur plusieurs tentes abritant des familles déplacées dans la zone d'Al-Mawassi», dans la région de Khan Younès (sud), a déclaré le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

Un père et son enfant ont été tués dans une frappe contre leur tente près d'Al-Mawassi, a-t-il précisé. Et une frappe sur une tente de déplacés à Beit Lahia (nord) a fait sept morts, «en majorité des femmes et des enfants».

Des images de l'AFP ont montré des tentes en feu dans la zone d'Al-Mawassi après les frappes et des membres de la défense civile tentant de les éteindre.

Des corps sont ensuite transportés dans une ambulance, alors que des civils à la lumière de leur téléphone portable récupèrent des restes de corps dans des couvertures.

«Tout a explosé»

«On était dans notre tente et soudain on voit une lumière rouge. Puis les tentes ont explosé et pris feu. Tout a explosé. Nous avons couru vers la mer et de là on a vu le feu se propager d'une tente à l'autre. Des enfants ont été déchiquetés! De quelle humanité parlent-ils?», s'exclame Israa Aboulrouss, une déplacée à Mawassi.

A Jabalia, une frappe a touché un abri de fortune tuant au moins sept membres d'une même famille et un raid sur une école abritant des déplacés a coûté la vie à six personnes, selon la Défense civile. Deux autres Palestiniens ont péri dans des tirs israéliens à Gaza-ville.

Israël a juré de détruire le Hamas qui a pris le pouvoir en 2007 dans la bande de Gaza et est considéré comme une organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne. Il exige la démilitarisation du mouvement et que ses combattants quittent le territoire palestinien limitrophe du sud d'Israël, ce que le mouvement refuse.

Cherchant à resserrer l'étau, l'armée israélienne a annoncé mercredi avoir transformé 30% du territoire palestinien «en périmètre de sécurité».

La quasi-totalité des 2,4 millions de Gazaouis ont été déplacés au moins une fois depuis le début de la guerre, la plupart contraints de trouver refuge dans des campements de fortune.

Alors que «chaque habitant de Gaza dépend pour survivre de l'aide humanitaire», celle-ci est «menacée d'un effondrement total» en raison du blocus imposé par Israël sur son entrée à Gaza depuis le 2 mars, ont alerté jeudi 12 ONG dans un communiqué commun.

«Laissez-nous faire notre travail», ont-elles exhorté, disant être confrontées à «l'un des pires échecs humanitaires de notre génération».

Le Hamas a dénoncé cette interdiction accusant Israël d'utiliser «la famine comme arme».

Réponse imminente du Hamas

Parallèlement, le mouvement palestinien est sur le point de remettre sa réponse à une proposition israélienne de trêve, transmise par le médiateur égyptien, selon deux responsables du groupe.

Les discussions au sein du mouvement sur la réponse à donner devraient se conclure bientôt «peut-être même dans la journée», ont-ils dit.

Mercredi, M. Netanyahu a «donné des instructions pour poursuivre les démarches visant à faire avancer la libération de nos otages», selon son bureau.

Lors d'une visite à Moscou, l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, dont le pays joue aussi le rôle de médiateur, a affirmé que Israël n'avait «pas respecté» la trêve à Gaza.