Au moins douze personnes sont mortes à la suite d'un tremblement de terre ressenti dans plusieurs régions d'Afghanistan vendredi soir, ont indiqué samedi le gouvernement et le Croissant-Rouge afghan dans un nouveau bilan.

La secousse a été ressentie dans de nombreuses provinces d'Afghanistan, y compris dans la capitale Kaboul. IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA ATS

Le séisme de magnitude 5,8 (échelle du moment) s'est produit à 20h42 locales (18h12 heure suisse) dans le nord-est de l'Afghanistan, à une profondeur de 186,4 km, a indiqué l'Institut d'études géologiques américain (USGS).

L'épicentre a été localisé par l'Institut à 35 kilomètres au sud de Jorm, dans la province du Badakhshan, mais la secousse a été ressentie dans de nombreuses provinces d'Afghanistan, y compris dans la capitale Kaboul, selon des journalistes de l'AFP.

«Selon les premières informations, malheureusement 12 personnes sont mortes et quatre ont été blessées en raison de ce tremblement de terre», a annoncé sur X le porte-parole adjoint du gouvernement Hamdullah Fitrat.

Un bilan confirmé à l'AFP par le porte-parole du Croissant-Rouge afghan, Abdul Qadeem Abrar, qui a précisé que les décès ont été enregistrés dans la province de Kaboul.

Plus tôt dans la journée, le ministère de la Santé avait précisé que «dans la zone de Gosfand Dara, dans la province de Kaboul, huit membres d'une famille sont morts en raison du tremblement de terre. Seul un enfant d'environ deux ans a survécu». Blessé, il a été hospitalisé.

Fréquents séismes

L'Afghanistan subit fréquemment des séismes, en particulier le long de la chaîne de montagnes de l'Hindou Kouch, proche du point de jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne.

En août 2025, un séisme de magnitude 6, le plus meurtrier de l'histoire récente du pays avait touché les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar, tuant plus de 2200 personnes et en blessant près de 4000, selon les autorités talibanes afghanes.

En novembre suivant, un tremblement de terre de magnitude 6,3 avait tué au moins 27 personnes dans le nord du pays.

Un important séisme à Hérat, ville de l'ouest proche de la frontière iranienne, en 2023, avait tué plus de 1500 personnes.

Le manque d'infrastructures et de réseaux de télécommunications dans les régions montagneuses d'Afghanistan ont dans le passé ralenti les opérations de secours.