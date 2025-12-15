  1. Clients Privés
Etude suisse Au moins la moitié des glaciers disparaîtront d'ici 2100

ATS

15.12.2025 - 17:00

Jusqu'à 4000 glaciers par an risquent de disparaître à cause du changement climatique, avertissent des chercheurs suisses dans une nouvelle étude publiée lundi. Selon eux, au moins la moitié des glaciers dans le monde n'existeront plus d'ici la fin du siècle.

Selon les chercheurs, il est important de prendre en compte non seulement le volume des glaciers, mais aussi leur nombre (image symbolique).
Selon les chercheurs, il est important de prendre en compte non seulement le volume des glaciers, mais aussi leur nombre (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

15.12.2025, 17:00

15.12.2025, 17:08

«Chaque glacier peut être décisif au niveau local. Il peut être un monument culturel, une destination touristique importante ou le symbole d'une identité régionale», a déclaré l'auteur principal de l'étude, Lander Van Tricht de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), lors de la présentation de l'étude publiée dans la revue spécialisée Nature Climate Change.

Il est donc important, selon lui, de prendre en compte non seulement le volume des glaciers, mais aussi leur nombre.

Un réchauffement climatique de 2,7 degrés entraînerait la disparition de quatre glaciers sur cinq dans le monde d'ici la fin du siècle. Si le réchauffement climatique était limité à 1,5 degré, comme le prévoit l'accord de Paris sur le climat, la moitié des glaciers actuels pourraient être préservés.

