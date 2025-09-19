  1. Clients Privés
Droits humains Au moins près de 3400 civils tués entre janvier et juin au Soudan

ATS

19.9.2025 - 10:00

Près de 3400 civils au moins ont été tués entre janvier et juin au Soudan, selon l'ONU. Dans un rapport publié vendredi à Genève, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme alerte sur la «situation désastreuse» dans le pays.

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme piloté par Volker Türk alerte sur l'augmentation importante de civils tués au Soudan (archives).
Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme piloté par Volker Türk alerte sur l'augmentation importante de civils tués au Soudan (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.09.2025, 10:00

19.09.2025, 10:21

Le nombre est déjà largement supérieur à celui de l'année dernière à la même période. Sur l'ensemble de l'année, l'ONU avait authentifié le décès de près de 4300 civils tués. Et le nombre cette année est probablement bien plus important, admet-elle aussi.

La Mission internationale d'établissement des faits sur le Soudan a récemment estimé que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) avaient perpétré une «myriade» d'actes équivalant à des crimes contre l'humanité. L'armée soudanaise et ses alliés se voient eux reprocher des crimes de guerre.

Plus de 12 millions de personnes ont été déplacées. Après plus de deux ans de conflit, plus de la moitié de la population du pays fait face à une insécurité alimentaire aiguë et un quart des centres de santé seulement restent opérationnels.

