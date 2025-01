Le premier ministre suédois a annoncé dimanche qu'au moins un câble sous-marin reliant la Suède et la Lettonie avait été endommagé. Ce nouvel incident suit une série de problèmes similaires en mer Baltique.

Les pays riverains de la mer Baltique s'efforcent de renforcer leurs défenses après le sabotage présumé de plusieurs câbles sous-marins survenus ces derniers mois (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Ce câble appartient à une entité lettone. J'ai été en contact étroit avec ma collègue (...) la première ministre Evika Silina, tout au long de la journée», a déclaré le premier ministre suédois Ulf Kristersson sur X, faisant état d'au moins un câble endommagé.

De son côté, la Lettonie a annoncé avoir dépêché un navire de guerre sur le lieu de l'avarie, précisant avoir identifié un «navire suspect», le Michalis San, ainsi que deux autres navires, dans la zone.

«Nous avons un navire de guerre qui patrouille la mer Baltique en permanence, jour et nuit, et qui nous a permis de nous déployer rapidement dès que nous avons connaissance de l'avarie», a déclaré le commandant de la Marine lettone, Maris Polencs, lors d'une conférence de presse.

Les dommages ont eu lieu dans les eaux territoriales suédoises à une profondeur d'au moins 50 mètres, selon des responsables.

Usagers globalement pas affectés

Des «perturbations dans les services de transmission de données» ont eu lieu, a déclaré le centre national de radio et de télévision de Lettonie (LVRTC), précisant que des solutions de remplacement avaient été trouvées et que les utilisateurs finaux ne seraient globalement pas affectés.

«Sur la base des constatations actuelles, nous présumons que le câble a été considérablement endommagé par des facteurs externes», a déclaré la société dans un communiqué. «LVRTC a engagé des actions de procédure pénale».

Les pays riverains de la mer Baltique s'efforcent de renforcer leurs défenses après le sabotage présumé de plusieurs câbles sous-marins survenus ces derniers mois.

Ces dégradations, ciblant les infrastructures énergétiques et de communication, s'inscrivent, selon des experts et responsables politiques, dans le contexte d'une «guerre hybride» menée par Moscou contre les pays occidentaux, dans ce vaste espace maritime bordé par plusieurs membres de l'Otan et par la Russie.

En janvier, l'Otan a annoncé une mission visant à protéger ces infrastructures sous-marines.

«La Suède, la Lettonie et l'OTAN coopèrent étroitement sur cette affaire. La Suède apportera les capacités nécessaires» pour les besoins de l'enquête, a ajouté le Premier ministre suédois.