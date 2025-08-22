Au Royaume-Uni, Tiktok va déléguer sa modération à des IA «développées à la hâte»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Au Royaume-Uni, Tiktok va déléguer sa modération à des IA «développées à la hâte»

Basile Mermoud

22.8.2025

Le réseau social TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, a annoncé vendredi la réorganisation de son service de modération des contenus au Royaume-Uni, dans le cadre de son plan mondial favorisant l'IA, qui pourrait affecter des centaines de postes dans le pays.

Cette réorganisation mondiale, qui concerne aussi plusieurs pays d'Asie, notamment la Malaisie, s'inscrit dans une tendance générale des réseaux sociaux à réduire leur recours aux employés pour se tourner davantage vers l'IA (archive).
Cette réorganisation mondiale, qui concerne aussi plusieurs pays d'Asie, notamment la Malaisie, s'inscrit dans une tendance générale des réseaux sociaux à réduire leur recours aux employés pour se tourner davantage vers l'IA (archive).
KEYSTONE

Agence France-Presse

22.08.2025, 17:43

«Nous poursuivons une réorganisation entamée l'an dernier» sur les services de modération, a expliqué un porte-parole de TikTok dans une déclaration à l'AFP.

Mort de Jean Pormanove. «Il vivait sa meilleure vie» : des proches du groupe de stream défendent leurs pratiques

Mort de Jean Pormanove«Il vivait sa meilleure vie» : des proches du groupe de stream défendent leurs pratiques

«Celle-ci implique de concentrer nos opérations sur un plus petit nombre de sites à l'échelle mondiale (...) tout en faisant évoluer cette fonction essentielle pour l'entreprise grâce aux avancées technologiques», dont l'IA, a-t-il ajouté. TikTok précise que certaines fonctions de modération resteront au Royaume-Uni, et que les modérateurs touchés seront prioritaires sur les offres internes.

Déjà automatique dans 85% des cas

Les modérateurs sont chargés d'empêcher la publication sur la plateforme de contenus véhiculant de l'incitation à la haine, de la désinformation ou encore de la pornographie.

Cette réorganisation mondiale, qui concerne aussi plusieurs pays d'Asie, notamment la Malaisie, s'inscrit dans une tendance générale des réseaux sociaux à réduire leur recours aux employés pour se tourner davantage vers l'IA. TikTok assure que grâce à ses technologies de modération, 85% des contenus retirés pour violation de ses règles le sont déjà automatiquement.

«Quoi de neuf TikTok?». La Maison-Blanche lance son compte TikTok, menacé d'interdiction

«Quoi de neuf TikTok?»La Maison-Blanche lance son compte TikTok, menacé d'interdiction

Depuis le 25 juillet, les sites web, réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos au Royaume-Uni doivent notamment mettre en oeuvre des contrôles stricts de l'âge pour empêcher les mineurs d'accéder à des contenus inappropriés, dans le cadre de la loi «Online Safety Act».

Elle impose d'autres obligations aux plateformes, comme la suppression de tout contenu promouvant les troubles alimentaires, les idées suicidaires et l'automutilation.

Selon John Chadfield, responsable national pour le secteur technologique au syndicat CWU, «les employés de TikTok tirent depuis longtemps la sonnette d'alarme» sur ces IA modératrices, «développées à la hâte et encore immatures». «Cette décision mettra en danger des millions d'utilisateurs britanniques», a-t-il ajouté.

Plus d'1,5 milliard de membres

L'entreprise dit avoir plus de 30 millions d'utilisateurs mensuels au Royaume-Uni, sur une population d'environ 68 millions de personnes. Elle avait annoncé en juin la création de 500 emplois dans le pays et l'ouverture d'un deuxième bureau à Londres, portant à 3.000 le nombre d'employés.

La puissante plateforme de partage de vidéos, avec plus d'1,5 milliard de membres, est dans le viseur des autorités tant en Europe qu'aux États-Unis, pour son impact sur la santé mentale des enfants, son usage des données d'utilisateurs, son lien avec Pékin ou encore son influence sur le débat public.

Radicalisation. Ces ados français happés dans l'engrenage de vidéos violentes

RadicalisationCes ados français happés dans l'engrenage de vidéos violentes

Le réseau social est sous le coup d'une interdiction aux Etats-Unis si sa maison mère ByteDance n'en abandonne pas le contrôle. L'échéance pour sa vente est actuellement fixée au 17 septembre. L'Agence France-Presse (AFP), parmi plus d'une quinzaine d'organisations de fact-checking, est rémunérée par TikTok dans plusieurs pays pour vérifier des vidéos qui contiennent potentiellement de fausses informations.

Les plus lus

Certaines erreurs peuvent coûter beaucoup d'argent à l’heure de la retraite
Trump en passe de faire plier la Fed? Powell ouvre la porte à une baisse des taux d’intérêt
Grosse émotion: Olivier Minne et Sidonie Bonnec en larmes!
Genève : le projet de bus Genève–Vernier–Zimeysaver contesté en justice
L’émouvant témoignage de Paul Bernardoni, ex-gardien d’Yverdon
Corps retrouvés dans la Seine : un homme soupçonné d'être l'auteur des quatre meurtres