Moyen Orient Au sommet sur Gaza, le grand show de Trump surprend

ATS

14.10.2025 - 20:24

Le sommet international sur Gaza lundi en Egypte devait consolider le tout récent cessez-le feu, mais a pris des allures de grand show improvisé célébrant Donald Trump en pacificateur du Moyen Orient, laissant stupéfaits des diplomates sur place.

L'un après l'autre, les chefs d’Etat se sont avancés sur le tapis rouge pour serrer la main d'un Donald Trump rayonnant, devant un gigantesque panneau «PEACE 2025».
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.10.2025, 20:24

«Ca a été une journée très bizarre», résume l'un d'eux, sous couvert d'anonymat. Première séquence: Donald Trump, en train de se faire longuement ovationner devant le Parlement israélien, pendant qu'à Charm el-Cheikh des dizaines de dirigeants internationaux font le pied de grue en l'attendant. Parmi eux, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres...

Un participant à une réunion préparatoire raconte que les dirigeants avaient prévu d'aborder avec le président américain les questions de fond toujours en suspens du plan en 20 points de Donald Trump pour Gaza, comme l'aide humanitaire et la future gouvernance du petit territoire palestinien.

Etats-Unis. «C’est intrinsèquement corrupteur» - Obama malmène Trump !

Etats-Unis«C’est intrinsèquement corrupteur» - Obama malmène Trump !

En file

Mais quand Donald Trump est arrivé – avec quatre heures de retard – ils se sont en fait retrouvés en ligne, dans une file serpentant tout autour de la pièce pour aller saluer l'homme qui se veut le «président de la paix».

L'un après l'autre, ils se sont avancés sur le tapis rouge pour serrer la main d'un Donald Trump rayonnant, devant un gigantesque panneau «PEACE 2025». Quand Donald Trump et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont entamé leurs discours, la plupart des dirigeants sont restés debout. Avec déférence, de façon peu orthodoxe, étonnant même Donald Trump.

Certains sont tout de même restés assis, comme le roi de Jordanie Abdallah II, le président palestinien Mahmoud Abbas ou Emmanuel Macron. «Il ne va pas rester debout derrière un dirigeant qui parle», explique un diplomate voyageant avec le chef de l'Etat français.

Il «se réjouit». Trump assistera à la signature de la paix Thaïlande-Cambodge

Il «se réjouit»Trump assistera à la signature de la paix Thaïlande-Cambodge

«Journée ridicule»

«Le show, le discours avec tous ces dirigeants alignés... c'était fou», commente le premier diplomate. «Je n'ai jamais rien vu de tel, et je pense que peu de gens ont vu ça». L'Egypte, dont les responsables n'ont pas manqué une occasion de louer Donald Trump comme «le seul au monde capable d'obtenir la paix», avait sorti le grand jeu.

La station balnéaire de Charm el-Cheikh était couverte de panneaux géants montrant les visages souriants de MM. Trump et Sissi, couplés de messages de paix.

Et quand l'avion du président américain est entré dans l'espace aérien du pays, il a été rejoint et accompagné par des avions de chasse égyptiens F-16, fabriqués aux Etats-Unis – ils ont «payé beaucoup d'argent» pour les avoir, mais c'était «une bonne affaire», a plaisanté Donald Trump.

Son goût pour le spectacle a pourtant failli faire tourner la journée à la catastrophe diplomatique: lors d'un coup de fil surprise avec le président égyptien alors qu'il était encore en Israël avec Benjamin Netanyahu, Donald Trump lui a demandé d'inviter le Premier ministre israélien au sommet.

Ukraine. Trump confirme qu'il recevra Zelensky vendredi à la Maison-Blanche

UkraineTrump confirme qu'il recevra Zelensky vendredi à la Maison-Blanche

«Bon élève» selon une source diplomatique, le président égyptien a accepté. Prenant de court sur place de nombreux autres dirigeants de pays n'ayant pas de relation avec Israël, ou mécontents de se retrouver en présence du responsable visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI).

Des journalistes de l'AFP ont ainsi vu l'avion du président turc Recep Tayyip Erdogan faire deux tours au-dessus de Charm el-Cheikh – selon les médias turcs il venait d'apprendre l'invitation.

Entre le retard de M. Trump, le temps que M. Netanyahu confirme qu'il ne viendrait pas, certains dirigeants européens ont craint de se retrouver dans leur vol retour sans avoir pu faire la moindre déclaration, et ont quitté leurs réunions pour rejoindre la presse, tenue à l'écart.

Cessez-le-feu. Le Hamas refait surface dans les rues de Gaza

Cessez-le-feuLe Hamas refait surface dans les rues de Gaza

«C'était une journée ridicule», résume un diplomate, qui n'en revenait pas, comme tous ceux avec qui l'AFP a échangé. «Mais au final, la situation est meilleure qu'avant. La question reste de savoir si (Donald Trump) va continuer comme ça, et garder une ligne ferme avec (Benjamin) Netanyahu».

