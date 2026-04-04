Malgré plusieurs activités professionnelles, certaines familles tessinoises n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Le cas d’un couple avec trois enfants illustre une précarité grandissante, dans un canton où le taux de pauvreté dépasse largement la moyenne nationale.

Au Tessin, environ 113'000 personnes, soit près d'un tiers de la population résidente, ont bénéficié d’aides en 2025 (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«J'aimerais qu'il y ait un peu plus de joie dans notre vie», confie Antonio (prénom d'emprunt), 34 ans. Lui et sa femme Daniela, du même âge, ont trois enfants et exercent tous deux plusieurs activités professionnelles. Malgré cela, leurs revenus suffisent à peine à boucler les fins de mois.

La famille paie 1500 francs pour un appartement de quatre pièces. Le mari gagne 4200 francs brut, soit 4800 francs avec les allocations familiales. Une fois toutes les factures réglées, il reste moins de 1000 francs à cette famille de cinq personnes pour couvrir la nourriture, les vêtements et quelques rares activités de loisirs pour les enfants sur un mois.

Le Tessin, plus exposé à la pauvreté

En 2024, le taux de pauvreté au Tessin était près de deux fois supérieur à la moyenne nationale. Caritas a averti en janvier que la charge pesant sur les ménages les plus modestes continuait d'augmenter en Suisse, appelant notamment à renforcer des mesures existantes comme la réduction des primes.

Au Tessin, environ 113'000 personnes, soit près d'un tiers de la population résidente, en ont bénéficié en 2025, a indiqué le directeur de l'Office tessinois des assurances sociales à Keystone-ATS.

Des dépenses imprévues, comme une facture de dentiste, peuvent faire basculer ce budget déjà serré, explique Antonio. La section tessinoise du Secours d'hiver est ainsi récemment intervenue pour prendre en charge ses couronnes. En règle générale, elle finance une facture par an pour les personnes vivant à la limite du seuil de pauvreté, mais il peut aussi soutenir une famille à plusieurs reprises.

Durant l'exercice 2024/2025, l'organisation a traité 784 demandes d'aide au Tessin, soit près de 500 de plus qu'avant la pandémie de Covid-19, qui a fait grimper les chiffres. Au total, 1198 personnes ont été soutenues, dont 765 adultes et 433 enfants, a indiqué à Keystone-ATS la responsable tessinoise, Paola Eicher. L'organisation a débloqué plus de 715'000 francs.

Un quotidien effréné

Antonio est concierge dans une école. Lorsqu'il rentre chez lui vers 17h00, sa femme Daniela part nettoyer un cabinet médical trois jours par semaine. «On se croise sans arrêt», explique le mari.

Depuis peu, Daniela ne peut plus exercer ce travail en raison de maux de dos liés à deux hernies discales. C'est désormais son mari qui assure ce ménage, ce revenu constituant l'argent d'urgence de la famille, expliquent-ils.

Une fois par semaine, Daniela va chercher, pour un franc, un sac de denrées alimentaires proches de la date de péremption. Cette offre est proposée par le Tavolino magico, la branche tessinoise de l'association Table couvre-toi.

Au début, Antonio a eu du mal à accepter cette aide. Mais sans ce sac de provisions, le couple ne saurait pas comment joindre les deux bouts. C'est lui qui prépare les repas, précise Daniela, en louant ses talents de cuisinier – notamment ses lasagnes.

Tavolino magico a également constaté une hausse du nombre de bénéficiaires en Suisse italienne: au total, 3000 personnes ont été aidées l'an dernier, contre 2300 une année plus tôt. L'association prévoit d'ouvrir deux nouveaux points de distribution en 2026, mais manque encore de bénévoles.

Sources de revenus complémentaires

Daniela est couturière de formation, mais dans la société de consommation actuelle, il est de plus en plus difficile de trouver un emploi dans ce domaine. Depuis quelque temps, elle vend donc de petits travaux de couture sur Internet et sur les marchés de Noël.

Elle confectionne notamment, à partir de tissus colorés, des kits de jeux transportables pour enfants. «Les enfants feraient mieux de jouer avec ce genre de choses au restaurant plutôt que de fixer leur iPad», estime-t-elle.

En plus de son activité de concierge, Antonio vend de la purée de tomates et de l'huile d'olive provenant de Calabre, sa région natale dans le sud de l'Italie. Il écoule environ 50 litres d'huile par mois et gagne 10 francs par bidon de 5 litres. Il s'investit dans cette activité avec passion, le producteur étant, selon lui, une «brave personne».

Le quotidien du couple est très rythmé, ce qui n'est pas sans conséquence: «Nous sommes tous les deux épuisés», confie Antonio. Les factures s'accumulent et pèsent sur le moral. Le couple tente malgré tout de regarder le côté positif de la vie. Même si ce n'est pas toujours facile.