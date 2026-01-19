Du processus de sélection des dirigeants à la politique étrangère, voici les clés pour comprendre le congrès quinquennal du Parti communiste du Vietnam qui s'ouvre lundi pour finaliser la composition de son politburo et présenter ses principales orientations.

Le président vietnamien nouvellement élu Luong Cuong (au centre) prêtant serment lors de la 8e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale, à Hanoï, au Vietnam, le 21 octobre 2024 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Seul parti légal dans le pays, le PC a jusqu'à présent suivi un processus décisionnel fondé sur le consensus, empêchant l'émergence d'un leader unique tout-puissant.

Mais le secrétaire général To Lam met en doute ce modèle. Déjà l'homme le plus puissant du Vietnam, il espère étendre encore son pouvoir, en cumulant les rôles de président et de chef du Parti.

Voici quelques questions clés autour de cet événement hautement chorégraphié, qui se déroule de lundi à dimanche.

Comment les dirigeants sont-ils sélectionnés?

Environ 1600 délégués, qui représentent les cinq millions de membres du Parti, se réunissent à Hanoï pour une semaine de réunions à huis clos.

Ils éliront environ 200 membres au Comité central, qui choisira à son tour entre 17 et 19 membres du puissant Bureau politique.

En plus du secrétaire général, considéré comme le principal dirigeant du pays, le politburo choisit également les autres «piliers» du système: le président, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le membre permanent du Secrétariat du Comité central.

Le président, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale doivent ensuite être approuvés par un vote du Parlement.

Qui sont les acteurs clés?

Selon des sources informées du Parti, le secrétaire général To Lam, qui a passé l'essentiel de sa carrière au ministère de la Sécurité publique, devrait conserver son poste actuel.

Sa faction au sein du PC est perçue comme alignée avec la police, tandis que le principal groupe rival est du côté des militaires.

Des analystes estiment que le président Luong Cuong, ancien général, pourrait être remplacé. Ses remplaçants pourraient être To Lam, ou le ministre de la Défense Phan Van Giang, soutenu par l'armée.

La composition du politburo sera le meilleur indicateur de la domination de To Lam, selon Nguyen Khac Giang, chercheur invité à l'ISEAS-Yusof Ishak Institute de Singapour.

S'il y a un équilibre des pouvoirs entre les deux factions, alors To Lam sera «le premier parmi ses pairs, mais cela ne signifiera pas qu'il aura le pouvoir de faire ce qu'il veut», explique-t-il.

Qu'attendre des cinq prochaines années?

Après avoir mené une campagne anticorruption vigoureuse, élagué l'appareil administratif et réduit la bureaucratie, des experts affirment que To Lam, au pouvoir depuis environ un an et demi, se concentrera sur la stimulation de la croissance du secteur privé ainsi que les progrès numériques et technologiques.

Le Parti s'est fixé l'objectif ambitieux d'augmenter la croissance annuelle à 10% pour les cinq prochaines années.

«Les répressions contre la dissidence politique pourraient devenir plus fréquentes,» prévient Derek Grossman, spécialiste du Vietnam à l'Université de Californie du Sud, qui précise que le secrétaire général «s'inspire largement de son mandat de ministre de la Sécurité publique».

Il est peu probable que le Parti assouplisse son contrôle strict des médias ou son traitement sévère des dissidents, dont plus de 160 sont en prison, selon l'ONG Human Rights Watch.

Et la politique étrangère?

Le numéro un du pays maintient l'approche de son prédécesseur: celle de la «diplomatie du bambou», cherchant à rester en bons termes avec les grandes puissances mondiales.

En amont du congrès, des cadres du Parti ont identifié la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine, principaux partenaires commerciaux du Vietnam, comme un obstacle majeur au niveau de croissance visé pour 2026.

Ils devraient adopter une résolution élevant les affaires étrangères au rang de fonction nationale «centrale», aux côtés de la défense et de la sécurité intérieure.

«La diversification diplomatique est la méthode clé pour atteindre les objectifs de croissance», a déclaré Khang Vu, chercheur invité au Boston College.