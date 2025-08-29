  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fortes tensions Les USA veulent-ils envahir le Venezuela? – «Ils ne réussiront pas», dit Maduro

ATS

29.8.2025 - 07:04

«Aucune chance» que les Etats-Unis n'envahissent le Venezuela, a clamé jeudi Nicolas Maduro. Le président vénézuélien s'est exprimé après le déploiement par Washington de cinq navires de guerre dans les Caraïbes au motif de lutte contre le narcotrafic international.

Des camions transportent des chars vers l'est depuis Valencia, au Venezuela, le mercredi 27 août 2025, après que le gouvernement a annoncé une mobilisation militaire à la suite du déploiement de navires de guerre américains au large du Venezuela. (AP Photo/Jacinto Oliveros)
Des camions transportent des chars vers l'est depuis Valencia, au Venezuela, le mercredi 27 août 2025, après que le gouvernement a annoncé une mobilisation militaire à la suite du déploiement de navires de guerre américains au large du Venezuela. (AP Photo/Jacinto Oliveros)
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.08.2025, 07:04

«Il n'y a aucune chance qu'ils puissent entrer au Venezuela», a déclaré M. Maduro, affirmant que son pays était préparé à défendre «la paix, la souveraineté et l'intégrité territoriale». «Ni sanctions, ni blocus, ni guerre psychologique, ni siège. Ils n'ont pas réussi, et ne réussiront pas», a-t-il ajouté lors d'un discours devant les forces armées.

M. Maduro fait planer la menace d'un débarquement américain, dénonçant une tentative de «changement de régime». Mais les Etats-Unis n'ont jamais menacé publiquement d'envahir le pays.

Le dirigeant vénézuélien dit avoir activé «un plan spécial avec plus de 4,5 millions de miliciens», même si ce chiffre est mis en doute par des experts.

En réponse au déploiement naval américain dans les eaux internationales, le Venezuela a déployé sa marine et des drones de surveillance dans ses eaux territoriales.

Washington accuse M. Maduro de diriger un réseau de narcotrafic, le Cartel des Soleils, que l'administration Trump a désigné comme une organisation «terroriste», et a récemment porté à 50 millions de dollars la prime menant à son arrestation.

«Assiégés par l'empire le plus génocidaire de l'histoire de l'humanité»

L'AFP a constaté la présence au Panama du destroyer lance-missiles USS Lake Erie dans un port d'entrée sur le Pacifique.

L'ambassadeur du Venezuela aux Nations Unies, Samuel Moncada, a adressé une lettre au secrétaire général Antonio Guterres demandant d'exhorter le gouvernement des États-Unis à «cesser une fois pour toutes ses actions hostiles et ses menaces, et à respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du Venezuela».

Lors d'un exercice militaire retransmis à la télévision d'Etat jeudi, le colonel d'armée Ramos Salazar a déclaré qu'«alors que nous sommes assiégés par l'empire le plus génocidaire de l'histoire de l'humanité, les États-Unis d'Amérique (...) les opérateurs spéciaux révolutionnaires se placent en première ligne de bataille pour défendre la patrie de Bolivar (père de la révolution) et Chavez (ex-président de 1999 à 2013)».

Les plus lus

Ne cliquez pas sur ce message de la poste ou de DHL!
Un rottweiler poursuit un chat – La police et le procureur se ridiculisent
«J'étais tellement choquée» - Une légende des Bleues règle ses comptes
«On a risqué notre vie ici et voilà comment ils nous traitent»
Un célèbre candidat de Koh-Lanta a rendu son dernier souffle
Moins de fromage pour les Etats-Unis, une «montagne de beurre» pour le Proche-Orient