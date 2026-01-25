  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Répression sanglante L’Iran n’aura pas «la moindre clémence» pour les «instigateurs des émeutes»

ATS

25.1.2026 - 18:25

Le chef du pouvoir judiciaire iranien a promis dimanche des procès «au plus vite» contre les manifestants arrêtés lors du mouvement de contestation ayant secoué la République islamique, et des punitions «sans la moindre clémence» pour ceux qui seront reconnus coupables.

Les ONG basées à l'étranger ont dénoncé une répression sanglante, tout en peinant à consolider leur bilan à cause de la coupure générale d'internet toujours en cours dans le pays (photo d’illustration).
Les ONG basées à l'étranger ont dénoncé une répression sanglante, tout en peinant à consolider leur bilan à cause de la coupure générale d'internet toujours en cours dans le pays (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.01.2026, 18:25

«Le peuple exige à juste titre que les accusés et les principaux instigateurs des émeutes et des actes terroristes et violents soient jugés au plus vite», a déclaré Gholamhossein Mohseni Ejeï, cité par l'agence Mizan, l'organe du pouvoir judiciaire.

Promettant «la plus grande rigueur» dans les enquêtes, il a aussi estimé que «la justice implique de juger et de punir sans la moindre clémence les criminels qui ont pris les armes et tué des personnes, ou commis des incendies criminels, des destructions et des massacres».

«Investigation urgente». L'ONU dénonce les menaces de Trump sur l'Iran sans le nommer

«Investigation urgente»L'ONU dénonce les menaces de Trump sur l'Iran sans le nommer

Selon des organisations de défense des droits humains, plusieurs milliers voire dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées au cours de ce mouvement de contestation du pouvoir, qui a fait des milliers de morts début janvier.

Pendant les manifestations, la télévision d'Etat avait diffusé plusieurs vidéos mettant en scène le chef du pouvoir judiciaire interrogeant lui-même des manifestants arrêtés, faisant craindre aux défenseurs des droits humains des «aveux forcés».

Répression sanglante

Les ONG basées à l'étranger ont dénoncé une répression sanglante, tout en peinant à consolider leur bilan à cause de la coupure générale d'internet toujours en cours dans le pays.

Plusieurs témoignages ont notamment décrit des forces de sécurité tirant à balles réelles sur les manifestants.

«Bande de vandales». Qui est Ali Khamenei, ce dirigeant impitoyable confronté à son plus grand défi ?

«Bande de vandales»Qui est Ali Khamenei, ce dirigeant impitoyable confronté à son plus grand défi ?

Mais le commandant de l'unité spéciale de police, le colonel Mehdi Sharif Kazemi, a assuré dimanche qu'"en vérité, la police n'a eu recours à aucune arme à feu».

«Nous avons utilisé des moyens non létaux afin de garantir la sécurité de la population et d'éviter tout meurtre», a-t-il soutenu selon l'agence Mehr, évoquant «des moyens de dissuasion tels que des canons à eau, des lanceurs de paintball et des véhicules équipés de systèmes sonores pour gérer la foule».

Les plus lus

«Faire rendre des comptes à notre gouvernement» : Obama critique l’administration Trump
Trump brandit à nouveau la menace des droits de douane contre le Canada
Les routes seront encombrées au départ des vacances de ski
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro : 30 blessés
Un Servette à deux visages renverse Saint-Gall, le «Shaq» terrasse le FCZ
«Triste et en colère» : Minneapolis se recueille dans le froid polaire