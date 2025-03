Le DFAE n'avait pas connaissance vendredi de Suisses faisant partie des victimes ou des personnes touchées par le tremblement de terre en Birmanie. La Suisse a présenté à la représentation birmane à Genève une offre d'aide standard en cas de catastrophe naturelle.

Images d'un précédent séisme à Taïwan, en avril dernier (Archives). sda

Keystone-SDA ATS

Des clarifications sont encore en cours. Les ambassades suisses à Bangkok et à Rangoun sont en contact avec les autorités compétentes sur place. Actuellement, 470 ressortissants suisses sont enregistrés sur l'application «Travel Admin» en Thaïlande et deux en Birmanie, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS.

Le registre des Suisses de l'étranger recense 13'372 personnes en Thaïlande et 57 au Myanmar. Selon le DFAE, les régions de Thaïlande où vivent la plupart des Suisses de l'étranger n'ont pas été touchées par le séisme.

Le DFAE prie les ressortissants suisses sur place de se conformer aux instructions des autorités locales. Si besoin, il adaptera les conseils aux voyageurs pour ces deux pays.

Appels aux dons

La Suisse a soumis vendredi à la représentation de Birmanie à Genève une offre standard d'aide en cas de catastrophe naturelle, indique encore le DFAE. Celle-ci comprend la mise à disposition d'experts et de matériel d'aide dans les domaines de l'approvisionnement en eau, des soins médicaux de base et des abris d'urgence.

Dans la foulée du séisme, plusieurs ONG suisses, dont la Chaîne du bonheur, Caritas ou l'EPER, ont lancé un appel aux dons et évaluent l'aide d'urgence qu'elles peuvent apporter.

Caritas a indiqué qu'elle débloquait 50'000 francs pour une telle aide. L'organisation est en train d'évaluer avec les partenaires de son réseau international les besoins les plus urgents. Ils concernent l'eau potable, les soins médicaux et les abris d'urgence, détaille Caritas dans un communiqué.

Quelque 28 millions de personnes vivent dans les six Etats touchés par le séisme, dont environ 6,7 millions d'enfants, rappelle Save the Children dans un communiqué. Et d'interpeler la communauté internationale pour qu'elle agisse rapidement.

Pouvoir militaire

Actuellement, le DFAE déconseille de se rendre en Birmanie sans raison impérieuse. L'armée y a pris le pouvoir le 1er février 2021 et décrété l'état d'urgence.

Sur son site Internet, le DFAE rappelle que, dans certaines régions et certains districts de Rangoun, la loi martiale est en vigueur. Celle-ci permet notamment aux forces de sécurité d'utiliser immédiatement des armes à feu.