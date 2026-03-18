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«Dites-moi en face pourquoi...» Le «guerrier MAGA» de Trump passe sur le gril - Tension au menu

ATS

18.3.2026 - 18:48

L'audition devant une commission sénatoriale de Markwayne Mullin, choisi par Donald Trump pour succéder à Kristi Noem à la tête du ministère de la sécurité intérieure (DHS), s'est ouverte mercredi sur un échange tendu avec son président républicain, Rand Paul.

Le sénateur américain Markwayne Mullin lors d'une audition de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales pour le poste de secrétaire américain à la Sécurité intérieure, au Capitole, à Washington, DC, États-Unis, le 18 mars 2026. Kristi Noem a été démise de ses fonctions de secrétaire à la Sécurité intérieure le 5 mars 2026.
Le sénateur américain Markwayne Mullin lors d'une audition de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales pour le poste de secrétaire américain à la Sécurité intérieure, au Capitole, à Washington, DC, États-Unis, le 18 mars 2026. Kristi Noem a été démise de ses fonctions de secrétaire à la Sécurité intérieure le 5 mars 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.03.2026, 18:48

18.03.2026, 18:53

Pour être entérinée, sa nomination doit être approuvée à la majorité par cette commission parlementaire, puis par le Sénat, où les républicains sont majoritaires.

L'audition de Markwayne Mullin, 48 ans, élu sénateur en 2022 après dix ans passés à la Chambre des représentants, intervient deux semaines après le renvoi de Kristi Noem.

Premier à prendre la parole, le président de la commission sénatoriale de la Sécurité intérieure, Rand Paul, a questionné Markwayne Mullin sur les propos qu'il avait tenus à propos de l'agression par un voisin dont le sénateur du Kentucky avait été victime en 2017. Il avait alors qualifié Rand Paul de «serpent» et dit qu'il «comprenait».

«Dites-moi en face pourquoi vous pensez que je le méritais», lui a lancé l'élu. «Et tant que vous y êtes, expliquez aux Américains pourquoi ils devraient faire confiance à un homme colérique pour montrer l'exemple aux agents des polices de l'immigration et aux frontières?», en première ligne dans l'offensive anti-immigration voulue par Donald Trump, a-t-il poursuivi.

«Je n'ai pas dit que je cautionnais, j'ai dit que je comprenais, il y a une différence», a répondu Markwayne Mullin, dépeint comme un «guerrier MAGA» par Donald Trump.

«Je me demande simplement si quelqu'un qui applaudit la violence contre ses adversaires politiques est la personne qu'il faut pour diriger une agence qui a eu du mal à accepter les limites à l'usage raisonnable de la force», s'est encore interrogé Rand Paul.

«Esprit ouvert»

Les sénateurs républicains ont une majorité de huit élus, sur quinze, à la commission de la Sécurité intérieure. L'un de ses membres démocrates, John Fetterman, a dit mercredi avoir l'«esprit ouvert» à la nomination de Markwayne Mullin.

Ce dernier, qui a décrit Donald Trump comme un «ami», s'est fixé pour objectif que «d'ici six mois, (le DHS) ne fasse plus la Une tous les jours».

Donald Trump s'est séparé il y a deux semaines de Kristi Noem, fragilisée notamment par les opérations anti-immigration très critiquées des derniers mois à Minneapolis (nord), au cours desquelles deux citoyens américains, Renee Good et Alex Pretti, ont été tués par des agents fédéraux.

Markwayne Mullin a pris mercredi ses distances avec ses propres déclarations concernant Alex Pretti, qu'il avait qualifié d'«individu dérangé». «Je n'aurais pas dû dire ça, et en tant que ministre, je ne le ferais pas», a-t-il reconnu. «J'ai parlé trop vite. J'ai réagi à chaud sans connaître les faits.»

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