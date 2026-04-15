La Corée du Nord montre une «augmentation très inquiétante» de ses capacités à produire des armes nucléaires, a averti mercredi le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). En mars, Pyongyang avait indiqué que le développement de son arsenal nucléaire était «pleinement justifié».

La Corée du Nord montre une «augmentation très inquiétante» de ses capacités à produire des armes nucléaires. ats

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La nation serait en train d'exploiter plusieurs installations d'enrichissement d'uranium, une étape clé dans la fabrication d'ogives nucléaires, estiment les renseignements sud-coréens. Parmi elles, le site nucléaire de Yongbyon, qui aurait été démantelé par Pyongyang après des pourparlers et réactivé en 2021.

«Lors de nos évaluations périodiques, nous avons pu confirmer qu'il y a une augmentation rapide des activités» à Yongbyon, a déclaré le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, lors d'une conférence de presse à Séoul.

L'agence a également observé une hausse des opérations à l'unité de retraitement et au réacteur à eau légère du site, et la mise en service d'autres installations, a expliqué M. Grossi.

«Tout cela indique une augmentation très sérieuse des capacités de la Corée du Nord dans le domaine de la production d'armes nucléaires, qui est estimée à quelques dizaines d'ogives».

La Corée du Nord, qui a procédé à son premier essai nucléaire en 2006, est soumise à une série de sanctions de l'ONU en raison de ses programmes d'armement et a coupé l'accès aux inspecteurs de l'AIEA en 2009.

Potentielle «nouvelle installation»

M. Grossi a également rapporté que l'agence avait constaté la construction d'"une nouvelle installation similaire à l'installation d'enrichissement de Yongbyon», même s'il n'était «pas facile de calculer» d'éventuelles augmentations de la production sans visiter le site.

Cependant, «nous considérons, en observant les caractéristiques extérieures de l'installation, qu'il y aura une augmentation significative de la capacité d'enrichissement de la Corée du Nord», a-t-il déclaré.

Son dirigeant, Kim Jong Un, a encore répété le mois dernier que son pays ne renoncera jamais à son statut de puissance nucléaire, et que le développement de l'arsenal nucléaire était «pleinement justifié».