  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Avertissement Augmentation «inquiétante» des capacités nucléaires nord-coréennes

ATS

15.4.2026 - 10:37

La Corée du Nord montre une «augmentation très inquiétante» de ses capacités à produire des armes nucléaires, a averti mercredi le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). En mars, Pyongyang avait indiqué que le développement de son arsenal nucléaire était «pleinement justifié».

La Corée du Nord montre une «augmentation très inquiétante» de ses capacités à produire des armes nucléaires.
La Corée du Nord montre une «augmentation très inquiétante» de ses capacités à produire des armes nucléaires.
ats

Keystone-SDA

15.04.2026, 10:37

La nation serait en train d'exploiter plusieurs installations d'enrichissement d'uranium, une étape clé dans la fabrication d'ogives nucléaires, estiment les renseignements sud-coréens. Parmi elles, le site nucléaire de Yongbyon, qui aurait été démantelé par Pyongyang après des pourparlers et réactivé en 2021.

«Lors de nos évaluations périodiques, nous avons pu confirmer qu'il y a une augmentation rapide des activités» à Yongbyon, a déclaré le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, lors d'une conférence de presse à Séoul.

L'agence a également observé une hausse des opérations à l'unité de retraitement et au réacteur à eau légère du site, et la mise en service d'autres installations, a expliqué M. Grossi.

«Tout cela indique une augmentation très sérieuse des capacités de la Corée du Nord dans le domaine de la production d'armes nucléaires, qui est estimée à quelques dizaines d'ogives».

La Corée du Nord, qui a procédé à son premier essai nucléaire en 2006, est soumise à une série de sanctions de l'ONU en raison de ses programmes d'armement et a coupé l'accès aux inspecteurs de l'AIEA en 2009.

Corée du Nord. «Voyous scandaleux» - La soeur de Kim vilipende les Etats-Unis

Corée du Nord«Voyous scandaleux» - La soeur de Kim vilipende les Etats-Unis

Potentielle «nouvelle installation»

M. Grossi a également rapporté que l'agence avait constaté la construction d'"une nouvelle installation similaire à l'installation d'enrichissement de Yongbyon», même s'il n'était «pas facile de calculer» d'éventuelles augmentations de la production sans visiter le site.

Cependant, «nous considérons, en observant les caractéristiques extérieures de l'installation, qu'il y aura une augmentation significative de la capacité d'enrichissement de la Corée du Nord», a-t-il déclaré.

Son dirigeant, Kim Jong Un, a encore répété le mois dernier que son pays ne renoncera jamais à son statut de puissance nucléaire, et que le développement de l'arsenal nucléaire était «pleinement justifié».

Les plus lus

Depuis son retour à la Maison Blanche, Trump fait exploser sa fortune
Chez Migros, une matinée d’entretiens… et 25 licenciements à la clé
«Il me caresse, il passe sous ma robe» - L’étau se resserre sur Patrick Bruel !
Un senior décède après une dispute au sujet d’un chien
La Russie prête à voler au secours de la Chine
Toute la Suisse est désormais envahie par les tiques