Le gouvernement russe a perdu mercredi son procès devant la haute cour d'Australie pour construire sa nouvelle ambassade à moins d'un kilomètre du Parlement australien. Canberra devra cependant verser une indemnisation à la Russie.

Bonne nouvelle pour le premier ministre australien Anthony Albanese : le gouvernement russe a perdu mercredi son procès. ats

Keystone-SDA ATS

La Russie avait acquis en 2008 le bail de ce terrain, situé à environ 400 mètres du Parlement à Canberra, mais il avait été révoqué en 2023 après l'adoption de nouvelles lois spécialement conçues pour bloquer la construction.

Le premier ministre australien Anthony Albanese avait alors déclaré que le gouvernement avait reçu «des recommandations très claires» de la part des services de renseignement concernant «le risque que représentait une nouvelle présence russe si proche du Parlement». Cette décision avait déclenché une bataille juridique entre les deux pays, les avocats représentant Moscou arguant que la loi était inconstitutionnelle.

Terrain occupé par un diplomate

La haute cour a confirmé mercredi la validité de la loi. Mais elle a également estimé que le gouvernement australien devait verser une indemnisation à la Russie.

Après le vote de la loi en 2023, les tentatives de l'Australie pour saisir rapidement le terrain avaient été contrecarrées par un diplomate russe, chargé d'occuper le site.

Installé dans un petit cabanon de sécurité au milieu des débris du chantier, il avait été aperçu en train de fumer des cigarettes dans des températures glaciales. Il avait été expulsé quelques jours plus tard.