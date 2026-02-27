Le Premier ministre australien Anthony Albanese a été contraint d'évacuer sa résidence officielle en raison d'une alerte à la bombe. Cette dernière est liée à la représentation d'une troupe de danse chinoise hostile à Pékin, ont déclaré vendredi les organisateurs du spectacle.

M. Albanese a dû temporairement quitter mardi sa résidence de Canberra en raison d'un «incident sécuritaire présumé». (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

M. Albanese a dû temporairement quitter mardi sa résidence de Canberra en raison d'un «incident sécuritaire présumé». La police, qui a déclaré que cette alerte ne représentait aucune menace pour le public, n'a pas précisé ce qui avait déclenché l'incident.

Deux jours plus tôt, un e-mail avait été envoyé afin d'empêcher la représentation en Australie de la compagnie sino-américaine Shen Yun, étroitement liée au mouvement Falun Gong, interdit en Chine.

Une copie du document en chinois, fournie à l'AFP, indique que «de grandes quantités d'explosifs à base de nitroglycérine» avaient été placées dans la résidence du Premier ministre.

«Si le spectacle de Shen Yun a lieu malgré tout, la résidence du Premier ministre sera réduite en ruines sanglantes», avertit l'e-mail.

Lucy Zhao, hôte de la troupe et représentante du Falun Gong en Australie, accuse le Parti communiste chinois de chercher à empêcher les représentations de la compagnie par le biais de menaces.

«Nous avons fait un rapport aux agences de sécurité nationale, y compris à la police», a-t-elle déclaré à l'AFP.

Créé en 2006 à New York par un groupe d'artistes chinois, Shen Yun dispose de huit troupes se produisant en simultané dans le monde entier, pour près de 800 représentations annuelles et des centaines de milliers de spectateurs a minima.

Le spectacle met notamment en scène des manifestants du Falun Gong réprimés par la police chinoise.

Ce mouvement créé en 1992 revendique près de 100 millions d'adeptes et promeut notamment le qi gong, une gymnastique lente issue de la médecine traditionnelle chinoise.

La Chine l'a interdit en juillet 1999, quelques mois après que 10'000 de ses membres eurent encerclé sans violence mais pendant près de 13 heures le siège du gouvernement pour réclamer la libération de plusieurs adeptes.

A Pékin, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré cette semaine aux journalistes ne pas être au courant des faits à l'origine de l'incident à Canberra.

«Il faut souligner que les soi-disant spectacles Shen Yun ne sont pas une activité culturelle normale, mais un outil politique utilisé par le Falun Gong pour diffuser des informations sectaires et accumuler des richesses», a-t-il affirmé.