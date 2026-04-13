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Historique en Australie Susan Coyle, première femme nommée cheffe des armées

ATS

13.4.2026 - 06:23

Susan Coyle va devenir la première femme à prendre la tête de l'armée australienne depuis sa création il y a 125 ans, a annoncé lundi le ministre de la Défense Richard Marles. Il a salué une nomination «profondément historique».

Photo d'illustration des forces armées australiennes en exercice. (Archives).
Photo d'illustration des forces armées australiennes en exercice. (Archives).
ATS

Keystone-SDA

13.04.2026, 06:23

13.04.2026, 06:32

La lieutenante-générale a été nommée cheffe des armées d'Australie après 30 ans de carrière, au cours desquelles elle a servi dans les Îles Salomon, en Afghanistan et au Moyen-Orient.

«Elle sera la première femme à commander une branche des forces armées dans l'histoire de l'Australie», a déclaré M. Marles à la presse.

Susan Coyle a mis en avant son expertise dans des domaines comme la cyberguerre, au moment où l'armée australienne se transforme en se dotant d'outils plus modernes dont des drones et des moyens de frappe à longue-portée.

«Cette vaste expérience constitue une base solide pour assumer les responsabilités du commandement et la confiance qui m'est accordée», a-t-elle déclaré.

«Et c'est un moment profondément historique», a souligné le ministre de la Défense. «Comme Susan me l'a dit, on ne peut pas devenir ce qu'on ne voit pas.»

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