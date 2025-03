La volonté sans précédent de Donald Trump de se mêler des contenus du plus grand ensemble de musées des Etats-Unis, le prestigieux Smithsonian de Washington, est un pas de plus dans sa croisade culturelle lancée depuis son retour à la Maison Blanche.

Dans un décret intitulé «restaurer la vérité et la raison dans l'histoire américaine», le milliardaire new-yorkais accuse l'ensemble muséal de faire partie d'un «mouvement révisionniste» et de mener un «endoctrinement idéologique» à base de «récits déformés» et «qui divisent». Lui ambitionne d'en faire «un symbole de la grandeur de l'Amérique». KEYSTONE

Quelques semaines plus tôt, le président républicain avait déjà opéré une manoeuvre inédite en s'emparant des commandes du Kennedy Center, institution culturelle de renom de la capitale américaine. Avec la promesse que «ça ne sera pas woke».

Au tour du Smithsonian, ses presque deux siècles d'histoire et ses 21 musées largement consacrés à l'histoire américaine et égrenés autour du Mall, l'immense esplanade verte coeur touristique de Washington, d'être dans son collimateur.

Dans un décret intitulé «restaurer la vérité et la raison dans l'histoire américaine», le milliardaire new-yorkais accuse l'ensemble muséal de faire partie d'un «mouvement révisionniste» et de mener un «endoctrinement idéologique» à base de «récits déformés» et «qui divisent». Lui ambitionne d'en faire «un symbole de la grandeur de l'Amérique».

«Déclaration de guerre»

«C'est une déclaration de guerre contre les historiens et les musées», tonne auprès de l'AFP David Blight, président de l'Organisation des historiens américains (OAH).

«C'est arrogant et affligeant de leur part de prétendre qu'ils ont le pouvoir et le droit de dire ce qu'est effectivement l'histoire et comment elle devrait être exposée, écrite, et enseignée», s'étrangle ce professeur d'histoire américaine à Yale (est).

Près des deux-tiers du budget annuel avoisinant le milliard de dollars du Smithsonian proviennent de fonds fédéraux. «Mais le gouvernement n'était pas impliqué sur ce qu'il était approprié ou non d'exposer» jusque-là, souligne auprès de l'AFP Robert McCoy, qui enseigne l'histoire à l'université de l'Etat de Washington (ouest).

«Jamais un président n'a tenté d'en prendre le contrôle», renchérit le premier.

Dans son décret, Donald Trump donne par exemple pour directive d'«interdire les dépenses pour des expositions qui dénigrent les valeurs américaines communes» et «divisent les Américains sur la base de la race».

La présidente de l'ONG Southern Poverty Law Center, Margaret Huang, y voit «la dernière tentative en date d'effacer notre histoire» et de «dissimuler racisme et suprématie blanche sous les traits du patriotisme».

«L'histoire afro-américaine fait partie de l'histoire américaine. L'histoire des femmes fait partie de l'histoire américaine. L'histoire de ce pays est horrible et belle» à la fois, écrit-elle.

Cet assaut de Donald Trump contre des mémoires plurielles s'inscrit dans la lignée de son offensive anti-diversité initiée dès son retour au pouvoir, jusque dans les sujets de recherche.

Le Smithsonian «s'est transformé, tout comme notre société et notre culture, et est devenu beaucoup plus diversifié. Les histoires qui y sont racontées sont plus complexes, diverses, et inclusives», retrace Robert McCoy.

«Version étriquée»

Inauguré en 2016, le dernier né des musées est dédié à l'histoire et à la culture afro-américaines. Un musée consacré aux femmes et un autre aux latinos sont en conception.

L'enjeu, c'est «de nous aider à approfondir ce que ça signifie qu'être Américain», poursuit l'historien. «Quand vous perdez ça, vous commencez à marginaliser de nombreux groupes.»

«Ca veut dire que le peuple américain, et au-delà le monde, ne verra exposée qu'une espèce d'histoire patriotique particulièrement étriquée. C'est de l'histoire biaisée», s'indigne David Blight.

Dans le même décret, Donald Trump charge son gouvernement de déterminer si, depuis 2020 «monuments publics ou statues ont été retirés ou modifiés pour entretenir une reconstruction erronée de l'histoire américaine», et le cas échéant, de les réinstaller.

Certains, liés au passé esclavagiste du pays, avaient été enlevés de l'espace public dans le sillage des imposantes manifestations anti-racistes déclenchées par la mort de l'Afro-Américain George Floyd sous le genou d'un policier blanc cette année-là.

Pour Robert McCoy, l'ensemble de ces annonces de Donald Trump fait un certain écho aux travaux sur les ressorts des régimes autoritaires. Sur la manière dont ils s'enracinent, «c'est un tout: il ne s'agit pas seulement des institutions politiques et économiques, mais aussi de celles qui donnent aux gens un sentiment d'appartenance», résume-t-il.

Contrôler le récit historique, «c'est ce que l'URSS a fait pendant des décennies», s'exclame David Blight. «Ils publiaient cette encyclopédie soviétique. Aux Etats-Unis, nous ne sommes pas censés avoir une histoire officielle. Nous en avons une approche ouverte, documentée, pour expliquer qui nous sommes, à nous-mêmes et au monde.»

«Ce que les Trumpistes n'ont pas l'air de comprendre», estime-t-il, «c'est que la plupart des gens sont parfaitement capables d'apprendre une histoire traversée par des conflits.»