Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi que des mesures allaient être prises rapidement pour éviter que les Américains ne paient plus cher l'essence en raison de la guerre au Moyen-Orient. Le gallon coûte près de 9% de plus en une semaine.

Donald Trump a qualifié la hausse des prix du carburant de «petit détour». ats

Keystone-SDA ATS

«De nouvelles mesures pour réduire la pression sur le pétrole sont imminentes», a déclaré le chef de l'Etat lors d'un événement à la Maison-Blanche. Il a qualifié la hausse des prix du carburant de «petit détour».

Les cours mondiaux du brut ont connu une très forte progression depuis le début du conflit, atteignant jeudi des niveaux plus vus depuis près de deux ans.

Aux Etats-Unis, les prix à la pompe ont vite réagi. Un gallon (3,78 litres) coûte désormais en moyenne 3,25 dollars contre 2,98 dollars une semaine plus tôt, selon le site officiel de suivi AAA. Cela représente une hausse de près de 9%.

Premières mesures sans effet

Le sujet est inflammable au pays de la voiture reine, où Donald Trump avait récemment assuré pouvoir trouver de l'essence à moins de deux dollars le gallon.

Mardi, déjà pour calmer le jeu, le président avait annoncé que la marine américaine pourrait escorter des pétroliers «si nécessaire» à travers le golfe Persique.

Il avait aussi dit que les Etats-Unis étaient prêts à fournir «à un prix très raisonnable» une assurance aux navires circulant dans la région, alors que les compagnies d'assurances refusent désormais de couvrir le golfe Persique contre le risque de guerre.