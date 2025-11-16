Nick Fuentes, le suprémaciste blanc qui divise le mouvement MAGA

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Hitler, un mec très cool» Nick Fuentes, le suprémaciste blanc qui divise le mouvement MAGA

ATS

16.11.2025 - 08:19

Entre Tucker Carlson, ex-présentateur vedette de la chaîne télévisée Fox News, et Nick Fuentes, jeune influenceur suprémaciste blanc, antisémite et misogyne, l'entretien à la fin octobre fut cordial. Mais depuis sa diffusion, la droite américaine expose ses conflits, divisée sur son futur idéologique post-Trump.

Nick Fuentes résume sa pensée sur son podcast: «Les juifs dirigent la société, les femmes doivent fermer leur gueule et les noirs doivent être mis en prison pour la plupart» (archives).
Nick Fuentes résume sa pensée sur son podcast: «Les juifs dirigent la société, les femmes doivent fermer leur gueule et les noirs doivent être mis en prison pour la plupart» (archives).
imago images/MediaPunch

Keystone-SDA

16.11.2025, 08:19

Figure de l'«alt-right», la droite radicale américaine, depuis 2017 et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, Nick Fuentes a amassé une audience de plus en plus large au fil des ans, particulièrement au sein d'un public jeune et masculin, proche des idées néo-nazies et s'identifiant sous le nom de «Groypers».

L'influenceur de 27 ans a longtemps été ostracisé par les courants républicains plus consensuels, banni également de la plupart des réseaux sociaux en raison de ses propos racistes et antisémites, exprimant par exemple son admiration pour Adolf Hitler qu'il qualifie de «mec très cool».

«Les juifs dirigent la société»

En mars, Nick Fuentes résume sa pensée sur son podcast: «Les juifs dirigent la société, les femmes doivent fermer leur gueule et les noirs doivent être mis en prison pour la plupart».

Alors quand Tucker Carlson l'accueille dans son émission pour un échange posé, où le jeune influenceur parle de «juiverie organisée» aux Etats-Unis et reçoit en échange des conseils de l'ancienne vedette de la télévision – qui exprime tout de même son désaccord sur certains points -, l'entretien fait jaser à droite.

Affaire Epstein. Trump contre-attaque et vise Bill Clinton

Affaire EpsteinTrump contre-attaque et vise Bill Clinton

Le sénateur républicain Ted Cruz a ainsi qualifié Tucker Carlson de «lâche et complice» pour ne pas avoir rejeté les propos antisémites de Nick Fuentes tenus dans l'entretien, tandis que le chef républicain de la chambre des représentants, Mike Johnson, a exhorté à ce que de tels discours ne soient pas «amplifiés».

Mais d'autres se sont attachés à défendre Tucker Carlson, comme Kevin Roberts, président de la Heritage Foundation, un cercle de réflexion conservateur très influent à Washington et sur lequel le président américain Donald Trump s'est appuyé dans son retour au pouvoir.

Crise de conscience

Dans une vidéo publiée sur le réseau social X, Kevin Roberts a ainsi critiqué la «coalition venimeuse» qui tente selon lui de mettre Tucker Carlson au ban de la droite, avant de revenir quelques jours plus tard sur ses propos et de s'excuser pour son choix de mots. La polémique ne fait qu'enfler depuis lors, au point de provoquer une crise de conscience au sein du mouvement «MAGA» de Donald Trump.

Lors d'une conférence récente, Ted Cruz s'est ainsi lamenté d'avoir «observé plus d'antisémitisme à droite» au cours des six derniers mois que dans toute sa vie, tout en accusant la gauche d'avoir un problème plus grave sur cette question.

Hausses constantes des prix. Boeuf, café, bananes: Trump retire une partie des droits de douane

Hausses constantes des prixBoeuf, café, bananes: Trump retire une partie des droits de douane

Pour l'éditorialiste de droite Matt Lewis, la dernière décennie a vu le mouvement conservateur «être infesté de gens aux idées intolérantes, qui n'adhèrent pas vraiment à la démocratie», disant regretter sur la chaîne télévisée MSNBC lundi la hausse de l'influence de Nick Fuentes auprès des jeunes à droite.

Le média Politico a révélé récemment que des dirigeants du mouvement des Jeunes républicains avaient partagé sur une boucle Telegram des messages dans lesquels l'un avait écrit «J'adore Hitler» et un autre disait sur le ton de la blague vouloir envoyer leurs opposants «dans les chambres à gaz».

«Conflits à venir»

Si la plupart des grandes figures du parti les ont condamnés, d'autres ont refusé de le faire, comme le vice-président JD Vance, qui a affirmé que la rhétorique à gauche était bien pire, selon lui.

«Les querelles internes sont stupides», a en outre déploré JD Vance la semaine dernière, sans faire explicitement référence à l'entretien de Nick Fuentes par Tucker Carlson.

Redécoupage de la carte électorale. Le ministère de la Justice poursuit le gouverneur de Californie

Redécoupage de la carte électoraleLe ministère de la Justice poursuit le gouverneur de Californie

Dans un entretien au média Vox, l'éditorialiste de centre-droit Jonah Goldberg explique que la polémique autour de l'entretien «est un aperçu de plus grands conflits à venir sur ce qu'est la droite, qui peut être toléré comme membre de la coalition et qui ne peut pas l'être».

Il estime que les prises de position de JD Vance ont vocation à élargir sa base de partisans, à un moment où «les gens essaient déjà de déterminer à quoi ressemblera [l'ère] post-Trump», après 2028. Pour Jonah Goldberg, la polémique représente ainsi «l'une de ces premières escarmouches dans cette bataille à plus long terme».

Les plus lus

Droits de douane : le Conseil fédéral aurait fait plus de concessions qu’annoncé
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Suivez le slalom messieurs en direct
Nick Fuentes, le suprémaciste blanc qui divise le mouvement MAGA
En démonstration face à la Suède, la Nati n’est plus qu’à un pas du Mondial
Une tornade cause de graves dommages en Algarve