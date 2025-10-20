  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Avant 2026 Merz promet la guerre à l'extrême droite en Allemagne

ATS

20.10.2025 - 17:24

Le chancelier allemand Friedrich Merz a mis lundi son parti conservateur en ordre de bataille. Il a désigné l'extrême droite, en plein essor, comme son «principal adversaire» à l'aube d'une année électorale chargée, fermant la porte à toute alliance.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a mis lundi son parti conservateur en ordre de bataille (archives).
Le chancelier allemand Friedrich Merz a mis lundi son parti conservateur en ordre de bataille (archives).
Michael Kappeler/dpa

Keystone-SDA

20.10.2025, 17:24

Fondée en 2013, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), arrivée deuxième aux législatives de février dernier, distance désormais dans plusieurs sondages la CDU de M. Merz.

Dès lors, l'inquiétude grandit en Allemagne face à ce parti anti-UE, anti-immigration et pro-russe que beaucoup considèrent comme une menace pour l'ordre démocratique établi. D'autant que des élections régionales doivent se tenir dans cinq Länder (sur 16 en Allemagne) en 2026.

Impensable il y a quelques années encore dans un pays hanté par les horreurs nazies, la progression de cette formation est particulièrement forte à l'est, l'ex-RDA, mais même à l'ouest, elle attire de plus en plus d'électeurs. «L'AfD veut ouvertement détruire la CDU, elle veut un autre pays», a accusé M. Merz lors d'une conférence de presse à Berlin après une réunion de deux jours de son parti.

«Fidèle à Moscou»

M. Merz a clairement rejeté les appels émis la semaine dernière par certains au sein de sa formation et de la CSU, qui s'étaient dits favorables à une coopération avec l'extrême droite. Ces derniers estimaient que la stratégie du cordon sanitaire, décidée en congrès en 2018, n'avait pas réussi à stopper la progression de l'AfD.

«Nous allons nous en démarquer très clairement et sans ambiguïté», a insisté M. Merz, jugeant que les propositions de coopération de l'Alternative pour l'Allemagne n'étaient pas une «main tendue» mais «une main qui veut nous détruire».

S'il a sonné la charge, c'est que cinq scrutins régionaux sont prévus l'an prochain, dont deux à l'est, en Saxe-Anhalt et dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale, où l'AfD est attendue largement en tête, selon les sondages actuels. A l'ouest, l'AfD peut espérer une deuxième ou troisième place dans le Bade-Wurtemberg, en Rhénanie Palatinat et à Berlin, derrière la CDU mais au coude-à-coude avec les sociaux-démocrates ou les Verts.

La présidente du parti, Alice Weidel, a fustigé l'offensive de M. Merz, ainsi que son attachement à son épineuse et conflictuelle alliance avec les sociaux-démocrates, partenaires de la coalition au pouvoir.

Tour de vis

Malgré son rejet de l'extrême droite, le chancelier a adopté des positions très tranchées sur l'immigration, un des sujets sur lesquels l'AfD a bâti sa popularité. M. Merz en avait fait un thème fétiche lors de la campagne électorale des législatives en février dernier, après une série d'attaques commises par des étrangers.

Depuis son arrivée au pouvoir avec les sociaux-démocrates au printemps, Merz a opéré un tour de vis migratoire, avec des contrôles frontaliers plus stricts et des règles plus sévères pour accéder à la nationalité allemande.

Ces derniers jours, il a été critiqué à sa gauche pour avoir déclaré que l'immigration «était un problème dans le paysage urbain allemand», laissant à chacun le soin d'interpréter ce qu'il voulait dire exactement.

Les plus lus

«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»
Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez
Accident de funiculaire à Lisbonne: le câble n'était pas aux normes
Le test ADN brise les affirmations de la «fausse Maddie»