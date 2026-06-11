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«Responsabilité partagée» Avant le G7, Macron appelle à une coordination économique «urgente»

ATS

11.6.2026 - 17:06

Emmanuel Macron a exhorté jeudi les Etats-Unis, la Chine et l'Europe à agir avec «urgence» en vue d'une «coordination» de leurs politiques économiques pour résorber les déséquilibres mondiaux. Lors d'une réunion élargie avant le sommet du G7, le président français a voulu ainsi prévenir des ajustements «brutaux».

Emmanuel Macron a exhorté jeudi les Etats-Unis, la Chine et l'Europe à agir avec «urgence» en vue d'une «coordination» de leurs politiques économiques (archives).
Emmanuel Macron a exhorté jeudi les Etats-Unis, la Chine et l'Europe à agir avec «urgence» en vue d'une «coordination» de leurs politiques économiques (archives).
ats

Keystone-SDA

11.06.2026, 17:06

«Un consensus international est en train de se former» sur plusieurs points, et notamment le fait qu'il «y a urgence à agir». «Les déséquilibres mondiaux sont persistants et se sont creusés ces dernières années, mettant en danger la croissance économique et la stabilité financière», a déclaré le président français en ouverture d'une visioconférence consacrée à cette «convergence».

«La correction des déséquilibres mondiaux est une responsabilité partagée, à la fois par les économies en excédent et celles en déficit. Et, en particulier, la resynchronisation et la coordination d'une approche appropriée entre l'Europe, la Chine et les Etats-Unis sont absolument cruciales», a-t-il insisté.

Sans cette coordination, la planète risque «des ajustements économiques et financiers brutaux», a-t-il encore prévenu, alors qu'un «rééquilibrage bien calibré serait un moteur de croissance stable» et «durable».

Sommet du G7 à Evian. Sécurité fortement renforcée à Genève pour le G7 d'Evian

Sommet du G7 à EvianSécurité fortement renforcée à Genève pour le G7 d'Evian

Avec ou sans Pékin

Cette réunion inclut les pays du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni), qui se retrouveront lundi en sommet à Evian, dans les Alpes françaises, mais aussi la Chine, représentée par un vice-premier ministre, Zhang Guoqing.

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a aussi pris part à la visioconférence, ainsi les pays déjà invités au sommet d'Evian, programmé du 15 au 17 juin (Brésil, Corée du Sud, Inde, Kenya et Egypte).

Hormis le chancelier Friedrich Merz pour l'Allemagne et le premier ministre Mark Carney pour le Canada, les autres pays étaient représentés à un niveau ministériel: le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant au Commerce Jamieson Greer pour les Etats-Unis.

Le sujet des déséquilibres sera à l'ordre du jour du G7, qui n'inclut pas la Chine, et devrait ensuite être aussi abordé au sommet du G20 prévu en fin d'année aux Etats-Unis, avec cette fois une présence chinoise.

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