Un élu très controversé à la justice, un ancien présentateur TV au Pentagone, le milliardaire Elon Musk pour sabrer dans les dépenses: le président américain élu Donald Trump installe une galerie de personnages hauts en couleur au sommet du pouvoir américain. Retour sur les nominations les plus fracassantes du président élu.

Donald Trump installe une galerie de personnages hauts en couleur au sommet du pouvoir américain. ats

Gaetz, la droite dure à la justice

La nouvelle a provoqué une déflagration, jusque dans les rangs républicains: Donald Trump a désigné mercredi Matt Gaetz, un fidèle parmi les fidèles du milliardaire, au poste ultra sensible de ministre de la justice.

Cet élu de Floride, régulièrement classé à l'extrême droite est incontestablement l'un des plus clivants au congrès. Il est détesté par les démocrates et par une partie de son propre camp, pour avoir provoqué la destitution d'un chef républicain en 2023.

Sa mission est clairement fixée par Donald Trump, condamné au pénal à la fin mai: en finir avec «l'instrumentalisation» de l'appareil judiciaire, en d'autres mots devenir le bras armé de la vengeance du républicain. Certains élus conservateurs ont exprimé leurs réserves sur la possibilité que le quadragénaire puisse être confirmé à son poste par le Sénat.

Musk, pour tailler dans les dépenses

Cette nomination, bien qu'attendue, a, elle aussi, provoqué une onde de choc. Donald Trump a confirmé mardi qu'il confiait à Elon Musk la présidence d'une commission chargée de tailler dans la dépense publique, conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy.

L'homme le plus riche de la planète a joué un rôle absolument inédit dans la campagne du président élu, dépensant plus de 100 millions de dollars de sa fortune personnelle pour le faire élire.

Sa ligne libertarienne, ouvertement masculiniste, et ses critiques virulentes de l'immigration, l'ont rendu de plus en plus populaire dans la droite américaine, jusqu'à séduire Donald Trump, qui l'a qualifié de «super génie» dans son discours de victoire.

Hegseth, de Fox News au Pentagone

Placer un second couteau de Fox News à la tête de l'armée la plus puissante au monde: en faisant le choix fracassant de nommer l'animateur TV et ancien militaire Pete Hegseth comme ministre de la défense, Donald Trump a aussi bousculé le Pentagone.

Cet auteur de 44 ans, qui s'oppose à la présence de femmes sur le champ de bataille, n'a jamais dirigé de grande institution. S'il est confirmé à ce poste, il dirigera 3,4 millions de soldats et d'employés civils et un budget faramineux de plus de 850 milliards de dollars annuels.

Officier d'infanterie au sein de la garde nationale pendant 18 ans, il a été déployé en Irak et en Afghanistan, où il a décroché deux prestigieuses médailles militaires. Arrivé à Fox News en 2014, il anime désormais la matinale du week-end.

Gabbard, un «aloha» contre la guerre

Pour son second mandat, le milliardaire républicain a choisi de confier la direction du renseignement à Tulsi Gabbard. Cette transfuge du parti démocrate et ancienne militaire est connue pour des prises de positions favorables à la Russie et au président syrien Bachar al-Assad.

Dans une vidéo publiée quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, l'ancienne élue d'Hawaï avait appelé les présidents russe, ukrainien et américain à «épouser l'esprit aloha» pour mettre fin au conflit.

Vance, l'anti-"femmes à chats»

J.D. Vance a secondé Donald Trump dans la course et va s'installer à la Maison-Blanche, en tant que vice-président. Durant cette campagne, l'atypique sénateur de l'Ohio a été englué dans une série de polémiques avec la résurgence de vieilles vidéos.

Dans l'une d'entre elles, l'auteur à succès a accusé les démocrates au pouvoir d'être une bande de «femmes à chats malheureuses» sans conscience de l'"intérêt direct» du pays, puisque dépourvues de progéniture.

