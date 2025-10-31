Des avions chargés d'aide humanitaire, ainsi que des hélicoptères américains, affluaient en Jamaïque vendredi, trois jours après le passage de Melissa. Cet ouragan sur l'île caribéenne apparaît comme l'un des plus puissants jamais recensés.

La région de Black River, dans l'ouest de la Jamaïque, a été dévastée par l'ouragan Melissa. ATS

Keystone-SDA ATS

«Nous avons des renseignements crédibles» relatifs à cinq victimes potentielles supplémentaires et «nous nous attendons à ce que (le bilan) évolue aujourd'hui», a indiqué la ministre de l'Information Dana Morris Dixon vendredi au cours de la conférence de presse quotidienne donnée par le gouvernement jamaïcain.

Opérationnel depuis la veille, l'aéroport international de Kingtson «a reçu treize avions cargos d'aide humanitaire hier (jeudi), sans compter l'aide arrivée avec les vols commerciaux et les avions privés, nombreux. Nous attendons plus de vingt avions cargo aujourd'hui» vendredi, a détaillé le ministre des Transports Daryl Vaz.

Les trois aéroports internationaux de l'île auront tous repris samedi matin leur activité, tant pour des vols humanitaires que commerciaux, a-t-il ajouté.

Aide US

La Jamaïque va recevoir le renfort de «huit à dix hélicoptères du gouvernement américain, de gros hélicoptères capables de transférer et de soigner des patients qui en auraient besoin, et bien sûr, de transporter quantité d'aide humanitaire», a-t-il également informé.

«A toutes les personnes qui attendent encore et regardent vers le ciel, vous allez commencer à voir et à entendre beaucoup d'activité dans la journée, leur a promis le ministre. Vous avez sans doute le sentiment d'être oubliés. Vous n'êtes pas oubliés.»

L'ouest dévasté

Dans l'ouest du pays, région la plus sévèrement frappée par Melissa, des populations sont encore coupées du monde, communications et électricité coupées. «La dévastation dans l'ouest est inimaginable», a insisté Dana Morris Dixon.

L'ouragan Mélissa, qui a fait au total près de 50 morts, dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Cuba, s'éloignait rapidement des Bermudes vendredi après une course de plusieurs jours dans les Caraïbes.

L'ouragan a été le plus puissant à toucher terre en 90 ans lorsqu'il a frappé la Jamaïque mardi en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson, avec des vents d'environ 300 km/h.