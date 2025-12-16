Baschar Al-Assad – l’ophtalmologiste des célébrités de l’élite moscovite

En réalité, Baschar al-Assad n’a plus vraiment besoin de travailler : lorsqu’il fuit en exil à Moscou en tant qu’ancien dictateur syrien, il emporte avec lui des centaines de millions de dollars. Mais à présent, le sexagénaire semble vouloir relever un dernier défi : il rafraîchit ses connaissances en ophtalmologie – et garde un œil sur l’élite moscovite.

Bachar el-Assad en Syrie : Cette photo a également été découverte après sa fuite.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi Depuis que Bachar el-Assad a fui Damas le 8 décembre 2024, il vit à Moscou avec sa famille.

La famille aurait une fortune d'environ deux milliards de dollars et posséderait une vingtaine de biens immobiliers en Russie.

Le Kremlin obligerait al-Assad à rester discret. En octobre, des informations ont rapporté que Baschar passerait chaque jour de nombreuses heures à jouer aux jeux vidéo.

Le «Guardian» annonce désormais qu'al-Assad apprend le russe et rafraîchit ses connaissances en tant qu'ophtalmologue pour pouvoir à nouveau exercer.

L'état de santé de sa femme Asma, atteinte d'une leucémie, se serait stabilisé grâce à un traitement expérimental. Montre plus

Mais que fait Bachar el-Assad ? Le silence s'est fait autour de l'ex-dictateur syrien depuis que le sexagénaire et sa famille ont pris leur jet privé à Damas le matin du 8 décembre 2024 pour s'enfuir vers Moscou. Deux jours plus tard , la Russie annonce qu'al-Assad a démissionné suite à une décision personnelle.

En avril, le Kremlin a accordé l'asile à al-Assad, mais son séjour est assorti de conditions strictes, écrit « Euronews » en octobre. Il ne peut ni faire d'apparitions publiques ni exercer d'activités politiques, a ainsi révélé l'ambassadeur russe en Irak. Les services secrets de Vladimir Poutine surveilleraient de près al-Assad.

On peut également partir du même principe: l'ancien dirigeant syrien ne doit certainement pas manquer d’argent. Le Département d'Etat américain estime la fortune de la famille en 2022 entre un et deux milliards de dollars, cachés dans des comptes bancaires, des participations dans des entreprises, des biens immobiliers et des paradis fiscaux. En Russie, il posséderait environ 20 propriétés.

En septembre, l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres rapporte qu'al-Assad a dû passer neuf jours à l'hôpital après avoir été empoisonné. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré à ce sujet qu’Assad « n’a aucun problème tant qu’il vit dans notre capitale »

Bachar rafraîchit ses connaissances médicales

Les Assad auraient gagné cet argent grâce au chantage et à la contrebande d'armes et de drogue. Et pourtant, la famille souffre : en mai 2024, on avait appris que la femme de Bachar, Asma, était atteinte d'une leucémie myéloïde aiguë.

Photo de l'anniversaire de mariage de Bachar et Asma al-Assad en décembre 2000. Les photos privées ont été retrouvées dans le palais d'al-Assad à Damas.

Le journal hambourgeois « Zeit » rapporte qu’al-Assad vit reclus dans un appartement de luxe, situé dans un gratte-ciel du quartier d’affaires de Moscou-City. Il s’efforce de rester discret, sort rarement et passerait de nombreuses heures par jour à jouer aux jeux vidéo, ajoute le quotidien. Une image étrange, si l’on considère que l’homme est accusé du meurtre de centaines de milliers de personnes.

Pourtant, il semble désormais que l’année pourrait se terminer sur une note plus positive pour la famille. L’état de santé d’Asma se serait stabilisé après avoir subi un traitement expérimental, rapporte le «Guardian». Son mari, quant à lui, semblerait avoir décidé de commencer une nouvelle vie.

«Il étudie le russe et rafraîchit ses connaissances en ophtalmologie», explique un ami de la famille Assad au journal britannique. «C'est une passion chez lui, il n'a visiblement pas besoin d'argent. Même avant le début de la guerre en Syrie, il pratiquait régulièrement son ophtalmologie à Damas».

Les enfants doivent se réadapter

L'élite aisée de Moscou pourrait être son public cible, écrit le «Guardian». Bachar séjourne parfois aux Émirats arabes unis, mais vit généralement dans le quartier résidentiel surveillé de Moscou, Roublevka. «C'est une vie très silencieuse», explique la source du «Guardian».

Ousted Syrian president Bashar al‑Assad is reportedly updating his ophthalmology skills and learning Russian while living in Moscow, as his family adapts to life in exile, according to a report published by The Guardian.https://t.co/CtbTklgzZ6 pic.twitter.com/AZaMmP7NEo — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) December 15, 2025

Les enfants doivent encore s’habituer à leur nouveau statut, confie un ami de la famille. « Ils sont un peu sonnés. Je crois qu’ils sont encore un peu sous le choc. Ils s’adaptent actuellement à une vie où ils ne font plus partie de la famille royale. »

Le Syrien ne peut pas s'attendre à un grand soutien de la part du Kremlin : «Poutine a peu de patience pour les dirigeants qui perdent le pouvoir, et Assad n'est plus considéré comme un personnage influent, ni même comme un invité intéressant que l'on peut inviter à dîner», explique un expert.