L'Iran frappe «un hôtel et deux bâtiments résidentiels»

Une attaque aérienne a touché un hôtel ainsi que des bâtiments résidentiels au Bahreïn, a annoncé tôt vendredi le ministère de l'Intérieur de ce pays. Personne n'a été tué.

Une image satellite fournie par Vantor montre les dégâts causés par une attaque de drone sur l'immeuble The Breaker, à Manama, Bahreïn, le 2 mars 2026 (publiée le 4 mars 2026). Une opération militaire conjointe américano-israélienne continue de cibler plusieurs sites à travers l'Iran depuis les premières heures du 28 février 2026, l'Iran lançant des attaques de représailles dans toute la région. EPA/IMAGE SATELLITE ©2026 VANTOR KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'agresseur iranien a touché un hôtel et deux bâtiments résidentiels à Manama. Pas de perte de vie», a indiqué cette source dans un message rectificatif sur le réseau social X, précisant qu'un incendie avait été maîtrisé dans un des immeubles.

Cette source avait précédemment fait état de deux hôtels et d'un immeuble résidentiel touchés.

Jeudi, le Bahreïn avait indiqué qu'une frappe iranienne avait provoqué un incendie dans la principale raffinerie de pétrole étatique du pays et que celui-ci avait été maîtrisé.

L'Arabie saoudite a, quant à elle, intercepté trois missiles qui se dirigeaient vers la base aérienne du prince Sultan, a annoncé tôt vendredi son gouvernement. Le site abrite des militaires américains.

«Trois missiles qui se dirigeaient vers la base aérienne du prince Sultan ont été interceptés et détruits», a déclaré le porte-parole du ministère saoudien de la défense.