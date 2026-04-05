Une attaque de drone iranien a provoqué dimanche l'incendie d'un réservoir appartenant à la compagnie pétrolière publique de Bahreïn, qui a ensuite été maîtrisé, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

More footage showing the fires and thick smoke rising over the BAPCO oil refinery in Bahrain. pic.twitter.com/d7g2AqDHKR — World Source News (@Worldsource24) April 5, 2026

Keystone-SDA ATS

«Bapco Energies confirme qu'un incident s'est produit plus tôt dans la journée sur l'une de ses installations de stockage, entraînant l'incendie d'un réservoir, à la suite d'une attaque hostile de drone iranien», a déclaré cette source, sans préciser l'emplacement du sinistre.

«L'incendie a été entièrement éteint et la situation est sous contrôle. Les dégâts sont actuellement en cours d'évaluation. Aucun blessé n'a été signalé», a ajouté l'entreprise.