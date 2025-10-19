  1. Clients Privés
1er tour Ballotage général dans l'élection au Gouvernement jurassien

ATS

19.10.2025 - 17:41

Le 1er tour dimanche de l'élection au Gouvernement jurassien a débouché sur un ballotage général. Les trois ministres sortants terminent en tête: la socialiste Rosalie Beuret Siess, le centriste Stéphane Theurillat et le candidat indépendant Martial Courtet.

Aucun candidat au Gouvernement jurassien n'a obtenu la majorité absolue (photo prétexte).
Aucun candidat au Gouvernement jurassien n'a obtenu la majorité absolue (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

19.10.2025, 17:41

19.10.2025, 17:59

Martial Courtet a réussi à se placer dans le trio de tête. «Je voulais ce verdict du peuple». A la demande du comité directeur de son parti, le ministre s'était retiré de la liste du Centre après un audit dénonçant son style de conduite.

Les socialistes réussissent un tir groupé en plaçant trois candidats parmi les cinq premiers avec Raphaël Ciocchi à la 4e place, devançant Valentin Zuber de 15 voix.

Votations. Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

VotationsLes Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

Les trois ministres ont toujours fait la course en tête, distançant rapidement les autres candidats. Les deux autres ministres, David Eray (PCSI) et Nathalie Barthoulot (PS), avaient renoncé à briguer un nouveau mandat. Ce scrutin a revêtu un caractère inédit avec la participation des citoyens de Moutier qui ont pu s'exprimer avant le transfert de la commune dans le canton du Jura.

