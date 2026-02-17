  1. Clients Privés
Bangladesh Le futur Premier ministre et le Parlement investis

ATS

17.2.2026 - 07:22

Le futur Premier ministre du Bangladesh Tarique Rahman a prêté serment mardi avec les parlementaires élus lors des premières législatives depuis l'insurrection qui a mis fin en 2024 au règne de fer de l'ex-Première ministre Sheikh Hasina.

Héritier d'une dynastie familiale, Tarique Rahman, 60 ans, va prendre la tête d'un pays de 170 millions d'habitants toujours agité par de vives tensions politiques et à l'économie en souffrance (archives).
Keystone-SDA

Héritier d'une dynastie politique, Tarique Rahman, 60 ans, prend la tête d'un pays de 170 millions d'habitants toujours agité de vives tensions et à l'économie en souffrance.

