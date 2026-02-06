Trump dérape: le couple Obama représenté en singes dans une vidéo

L'ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle sont représentés en singes dans un montage vidéo conspirationniste publié jeudi soir par le président Donald Trump sur son réseau Truth social. Le post est consacré à la présidentielle de 2020.

Disgusting behavior by the President.



Every single Republican must denounce this. Now. https://t.co/X09h1mcj74 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 6, 2026

Keystone-SDA ATS

La vidéo, d'un peu plus d'une minute, présente des preuves supposées de malversations lors du scrutin, que le président républicain affirme avoir remporté. Il assure avoir été spolié de la victoire par le démocrate Joe Biden.

La vidéo reprend des allégations, qui n'ont jamais été prouvées, selon lesquelles la société de dépouillement Dominion Voting Systems aurait contribué à voler le résultat du scrutin à Donald Trump dans un certain nombre d'Etats-clés.

Juste avant la fin du post, pendant deux secondes, apparaît un montage vidéo des époux Obama, le visage hilare sur un corps de primate, avec la jungle en toile de fond. Et tôt vendredi matin, la vidéo avait reçu plus de 3500 mentions «J'aime» sur Truth social.

Protestations

Le bureau du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, candidat potentiel à la présidentielle de 2028 et l'un des critiques les plus féroces de l'actuelle administration, a fustigé la publication.

«Comportement ignoble de la part du président. Chaque républicain doit dénoncer cela. Maintenant», a tweeté le service de presse de M. Newsom sur X, avec un arrêt sur images de la partie de la vidéo montrant le visage des époux Obama posés sur un corps de primate.

Ben Rhodes, ancien haut conseiller à la sécurité nationale et proche de Barack Obama, a également protesté. «Que cela hante Trump et ses partisans racistes, sachant que les Américains de demain chériront les Obama comme des figures adorées, tout en étudiant Trump comme une tache dans notre histoire», a-t-il aussi écrit sur X.

Images fabriquées

Au cours de la première année de son second mandat à la Maison Blanche, Trump a intensifié son usage de visuels hyperréalistes mais fabriqués, sur Truth Social et d'autres plateformes, soit pour se glorifier, soit pour ridiculiser ses détracteurs.

L'an dernier, il avait publié une vidéo générée par IA montrant Barack Obama, premier président noir de l'histoire des Etats-Unis, arrêté dans le Bureau ovale puis apparaissant derrière les barreaux en combinaison orange.

Plus tard, il avait posté un clip lui aussi généré par IA du chef de l'opposition démocrate à la Chambre Hakeem Jeffries – qui est noir – portant une fausse moustache et un sombrero. Le parlementaire avait dénoncé un message raciste.