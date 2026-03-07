Barack Obama tire à boulets rouge sur l'administration Trump

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vives critiques Barack Obama tire à boulets rouge sur l'administration Trump

ATS

7.3.2026 - 08:19

L'ancien président américain Barack Obama a vivement critiqué la politique de Donald Trump lors d'un hommage, vendredi à Chicago, au pasteur noir Jesse Jackson, figure de la lutte pour les droits des Afro-Américains, mort mi-février à 84 ans.

Barack Obama a vivement critiqué la politique de Donald Trump.
Barack Obama a vivement critiqué la politique de Donald Trump.
IMAGO/UPI Photo

Keystone-SDA

07.03.2026, 08:19

C'est dans cette ville que vivait le révérend Jackson, qui a pris sa vie durant une place considérable dans la lutte pour l'égalité raciale aux Etats-Unis, devenant une figure de l'histoire récente du pays.

Alors que «chaque jour, nous nous réveillons face à une nouvelle attaque contre nos institutions démocratiques, un nouveau recul de l'idée d'État de droit», Barack Obama, dont Chicago a été le berceau politique, a appelé à être, à l'instar de Jesse Jackson, «des hérauts du changement, des messagers d'espoir».

«Il n'est pas censé faire ça». Trump dit qu'Obama a révélé des informations «classifiées» sur les extraterrestres

«Il n'est pas censé faire ça»Trump dit qu'Obama a révélé des informations «classifiées» sur les extraterrestres

Cérémonie

Un peu plus tôt, il avait décrit le révérend comme «un homme qui, lorsque les pauvres et les démunis avaient besoin d'un défenseur et le pays besoin de guérison, s'est proposé encore et encore et encore.» «Il nous a invités à croire en notre pouvoir de changer l'Amérique pour le meilleur», a clamé M. Obama.

Deux autres anciens présidents démocrates, Joe Biden et Bill Clinton, devaient s'exprimer lors de cette cérémonie publique inter-religieuse, ainsi que Kamala Harris, première vice-présidente noire des Etats-Unis, ou encore le président colombien Gustavo Petro.

«Trump a trahi notre pays». La communauté «Make America Great Again» a du mal à suivre

«Trump a trahi notre pays»La communauté «Make America Great Again» a du mal à suivre

Les plus lus

Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Moqué par Jimmy Fallon, Donald Trump mène la guerre «au feeling» !
Un jeune bûcheron se fait passer pour une femme et défraie la chronique
Barack Obama tire à boulets rouge sur l'administration Trump
Corinne Suter grimpe sur un podium aux écarts de folie !
Nuit d’horreur chez Pinturault : quatre hommes condamnés