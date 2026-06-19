Le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella a salué vendredi à la frontière avec le Bélarus, le dispositif installé par Varsovie et destiné à prévenir la migration, au deuxième jour de sa visite en Pologne.

Lors de sa visite à la frontière, M. Bardella et sa délégation, ont été protégés par des soldats en plein équipement, munis de mitraillettes. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

La frontière entre la Pologne et le Bélarus est «une porte d'entrée de l'Europe (...) vers la France», a déclaré M. Bardella à Kuznica (est) lors de sa visite, jugée par lui d'«incontournable», de la barrière installée par Varsovie à cette limite orientale de l'UE et de l'Otan.

Selon lui, ce dispositif «fait ses preuves» et est «indispensable aujourd'hui pour protéger les frontières extérieures de l'Union européenne». Tout en dénonçant la guerre hybride et les pressions migratoires exercées par «la Russie et son proxy la Biélorussie», il a sommé l'UE d'«utiliser l'argent du contribuable pour financer des frontières, des murs aux portes de l'Union européenne de manière à protéger les nations européennes».

Depuis 2021, la Pologne enregistre un afflux de milliers de migrants et de réfugiés, principalement originaires du Moyen-Orient et d'Afrique qui tentent d'entrer sur son territoire via le Bélarus, une opération attribuée au régime de Minsk dans le but de déstabiliser la région et l'UE.

Pour stopper ce mouvement, la Pologne a construit une barrière métallique d'environ 180 kilomètres de long, munie de systèmes électroniques de surveillance. Lors de sa visite à la frontière, M. Bardella et sa délégation, ont été protégés par des soldats en plein équipement, munis de mitraillettes.

La veille, M. Bardella s'est rendu au siège de l'agence européenne chargée du contrôle des frontières Frontex basé à Varsovie, et a appelé à sa réforme. Frontex doit selon lui, «devenir pleinement une agence de lutte contre l'immigration illégale».

Jeudi également, il a rencontré, à huis clos, le président polonais Karol Nawrocki, allié du parti Droit et Justice (PiS, opposition). «Nous avons une identité commune», a-t-il après déclaré à la presse, ajoutant que M. Nawrocki et lui-même partageaient «des convergences de vue évidentes sur ces grands défis qui se posent à l'Europe», notamment en matière de migration, de sécurité et de bureaucratie au niveau européen.

Il a également rencontré ses alliés du Mouvement national, membre de Konfederacja, coalition d'extrême droite hétéroclite des nationalistes, anti-européens, anti-ukrainiens, libertariens et radicaux anti-système au Parlement polonais.

Dans le cadre de sa tournée internationale, destinée à renforcer ses alliances européennes à quelques mois de la présidentielle française, M. Bardella s'est déjà rendu au Portugal, en Italie, et en Belgique.

Vendredi, il devait poursuivre ses consultations politiques et rencontrer dans l'après-midi le président du PiS Jaroslaw Kaczynski. Si Jordan Bardella fait partie des favoris pour la présidentielle française du printemps 2027, en Pologne PiS et Konfederacja pourraient s'allier pour gagner le pouvoir à l'issue des législatives de l'automne 2027.

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