Votations du 14 juin «Une Suisse à 10 millions» : Beat Jans monte au front contre le projet de l’UDC

ATS

28.2.2026 - 14:04

L'initiative UDC qui veut limiter la Suisse à 10 millions d'habitants menace la prospérité, les soins et les institutions sociales, estime le conseiller fédéral Beat Jans. Elle ajouterait des incertitudes dans un monde incertain, a déclaré samedi le socialiste devant ses camarades de parti à Bienne.

ans immigration, le ministre prédit l'effondrement du système hospitalier. Il manquerait 460'000 employés à temps plein d'ici dix ans, selon Beat Jans (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.02.2026, 14:04

M. Jans a comparé l'initiative à une image qui circule sur la toile. Elle montre un cycliste qui met un bâton dans les rayons de sa roue et tombe. Le conseiller fédéral y pense souvent lorsqu'il fait du vélo. Le bâton sous la forme d'une Suisse limitée à 10 millions d'habitants est déjà prêt selon lui.

«Cette initiative ne résout aucun problème, elle en crée», a poursuivi le ministre du Département fédéral de la justice et de la police. Plafonner le nombre d'habitants ne résoudrait pas les embouteillages, ne rendrait pas les logements moins chers et ne libérerait pas de places dans les trains.

Tout le monde serait au contraire moins bien loti sans la libre circulation des personnes, l'accès au marché intérieur de l'UE et les mesures d'accompagnement en matière de protection des salaires.

Votations. La peuple se prononcera sur la «Suisse à dix millions» et le service civil le 14 juin

La crédibilité de la Suisse serait compromise sans accords internationaux, selon le conseiller fédéral. De plus, l'immigration est nécessaire au bon fonctionnement du pays. Sans immigration, le ministre prédit l'effondrement du système hospitalier. Il manquerait 460'000 employés à temps plein d'ici dix ans, a détaillé M. Jans.

Le Bâlois a aussi évoqué la situation géopolitique incertaine, considérant que le monde était «en plein chaos, sens dessus dessous». A ses yeux, les expériences politiques sont donc la dernière chose dont la Suisse a besoin.

