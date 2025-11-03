Des drones ont de nouveau été aperçus au-dessus de la base militaire de Kleine-Brogel, près de Peer (Limbourg) en Belgique, dimanche en début de soirée. Vers 19h00, la police et la défense ont détecté quatre appareils, a indiqué le bourgmestre de Peer, Steven Matheï.

«Il ne s'agissait pas d'un simple survol, mais d'une mission claire visant Kleine-Brogel», a estimé le ministre de la défense Theo Francken. IMAGO/Belga

Keystone-SDA ATS

La police locale a procédé aux constatations nécessaires, tandis que l'hélicoptère de la police fédérale a de nouveau été mobilisé pour poursuivre les drones. Mais les appareils ont disparu en direction du nord, vers les Pays-Bas.

Il s'agit d'un incident supplémentaire alors que les signalements de drones au-dessus de la base aérienne de Kleine-Brogel se sont multipliés ces derniers jours. Des drones ont ainsi été aperçus samedi soir ainsi que dans la nuit de vendredi à samedi.

Le ministre de la Défense Theo Francken a indiqué que les drones ayant survolé Kleine-Brogel samedi soir n'étaient pas de type commercial, mais qu'il était plutôt question de modèles plus grands. Le ministre a par ailleurs affirmé qu'il ne s'agissait pas de drones qui auraient circulé au-dessus du domaine par accident.

«Il ne s'agissait pas d'un simple survol, mais d'une mission claire visant Kleine-Brogel», a-t-il estimé. «Nous renforçons encore notre vigilance dans le but d'appréhender les pilotes», a-t-il écrit sur le réseau social X. Un brouilleur de drones, c'est-à-dire un appareil qui perturbe le signal radio, a été activé la nuit dernière, mais il s'est révélé inefficace.