Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé lundi peu avant 13h30 heure locale à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump à Palm Beach, en Floride, pour sa rencontre avec le président américain.

Il s'agit de la cinquième entrevue aux Etats-Unis entre les deux dirigeants, proches alliés, depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump il y a près d'un an.