L'Iran au menu Netanyahu rencontrera Trump mercredi à Washington

ATS

7.2.2026 - 19:51

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, rencontrera le président américain Donald Trump mercredi à Washington pour «discuter des négociations avec l'Iran», ont annoncé samedi ses services.

Il s'agira de la sixième rencontre entre les deux hommes aux Etats-Unis depuis la prise de fonctions de M. Trump à la Maison Blanche, il y a près d'un an.
Il s'agira de la sixième rencontre entre les deux hommes aux Etats-Unis depuis la prise de fonctions de M. Trump à la Maison Blanche, il y a près d'un an.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.02.2026, 19:51

M. Netanyahu «estime qu'il faut inclure dans toute négociation la limitation des missiles balistiques et le gel du soutien à l'axe iranien», une référence aux groupes armés alliés de l'Iran dans la région, selon le communiqué.

L'Iran et les Etats-Unis ont prévu une nouvelle session de pourparlers, en début de semaine prochaine selon Donald Trump, après des discussions à Oman vendredi.

Il s'agira de la sixième rencontre entre les deux hommes aux Etats-Unis depuis la prise de fonctions de M. Trump à la Maison Blanche, il y a près d'un an.

Même si l'Iran est l'ennemi commun des Etats-Unis et d'Israël, la ligne israélienne est plus intransigeante que celle de Washington qui semble maintenant donner une chance aux négociations, soulignent des experts.

Changement de régime

Israël exige de son côté «un changement de régime ou tout du moins un démantèlement total des capacités nucléaires et de missiles» de l'Iran, estimait plus tôt cette semaine à l'AFP l'analyste géopolitique Michael Horowitz.

Le Premier ministre israélien a par ailleurs répété que son pays n'hésiterait pas à réagir si l'Iran l'attaquait en représailles à des frappes américaines, menaçant d'une «réponse d'une force que l'Iran n'a encore jamais vue».

