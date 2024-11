Netanyahu salue «le plus grand retour de l'Histoire», Macron parle de «respect»

À peine la victoire revendiquée par Donald Trump à la présidentielle américaine, que les réactions internationales affluent. Tour d'horizon.

Le candidat républicain à l'élection présidentielle, l'ancien président Donald Trump, danse sous le regard de l'ancienne première dame Melania Trump au Palm Beach County Convention Center lors d'une soirée électorale, mercredi 6 novembre 2024, à West Palm Beach, en Floride (AP Photo/Lynne Sladky). KEYSTONE

ATS

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué mercredi la victoire revendiquée par Donald Trump à la présidentielle américaine. Il l'a félicité d'avoir réussi «le plus grand retour de l'Histoire».

«Votre retour historique à La Maison Blanche offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique», a-t-il ajouté en concluant: «C'est une énorme victoire!».

L'émir du Qatar, dont le pays est médiateur dans la guerre dans la bande de Gaza et accueille la plus grande base américaine au Moyen-Orient, a félicité Donald Trump. «Nous nous réjouissons de travailler à nouveau ensemble (...) pour faire progresser nos efforts communs en faveur de la sécurité et de la stabilité, tant dans la région qu'au niveau mondial», a écrit cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, sur son compte X.

Un responsable du Hamas palestinien, Bassem Naïm, a affirmé que le «soutien aveugle» des Etats-Unis à Israël devait «prendre fin». «Car il se fait aux dépens de l'avenir de notre peuple ainsi que de la sécurité et la stabilité de la région», a-t-il déclaré à l'AFP.

Poutine jugera sur « des actes concrets»

Le Kremlin a indiqué mercredi que le président russe Vladimir Poutine ne prévoyait pas de féliciter Donald Trump pour sa victoire aux élections américaines. Moscou jugera le nouveau président «sur des actes concrets».

«Je ne sais rien d'un projet du président (russe) de féliciter Trump pour l'élection. N'oublions pas que nous parlons d'un pays hostile qui est directement et indirectement impliqué dans une guerre contre notre Etat», a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Zelensky: «La paix par la force»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité Donald Trump mercredi pour «son impressionnante victoire» à la présidentielle américaine. Il a dit espérer que son élection aidera l'Ukraine à obtenir une «paix juste».

«J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche ‹la paix par la force› dans les affaires mondiales. C'est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l'Ukraine d'une paix juste», a réagi M. Zelensky.

Macron félicite sobrement Trump

Sur X, le président français a été l'un des premiers dirigeants à réagir à la probable victoire de Trump. «Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité», at-il écrit.

Quelques minutes plus tard, il publiait un autre post, affirmant qu'il venait de s'entretenir avec Olaf Scholz, le chancelier allemand. «Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte. En coopérant avec les États-Unis d’Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs», promet Emmanuel Macron.

Je viens d’échanger avec le chancelier @OlafScholz. Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte. En coopérant avec les États-Unis d’Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Keir Starmer a félicité Donald Trump pour sa «victoire électorale historique».«En tant qu'alliés les plus proches, nous nous tenons côte à côte pour la défense de nos valeurs partagées de liberté, démocratie et libre entreprise», a déclaré le dirigeant travailliste dans un communiqué.

Meloni, Orban et Erdogan ravis

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a félicité mercredi son «ami» Donald Trump. «Nous espérons que les relations entre la Turquie et les États-Unis se renforceront et que les crises et les guerres régionales et mondiales, en particulier la question palestinienne et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, prendront fin», a-t-il écrit sur X.

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a félicité le «président élu Donald Trump». «L'Italie et les Etats-Unis sont des nations «soeurs» liées par une alliance inébranlable, des valeurs communes et une amitié historique. C'est un lien stratégique que, j'en suis convaincue, nous renforcerons davantage encore», a-t-elle écrit.

En Hongrie, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré sur Facebook: «En route vers une belle victoire». Inconditionnel soutien de Donald Trump, il apparaissait devant un écran de télévision affichant le comptage des voix aux États-Unis.

L'Otan parle d'une «Alliance forte»

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a félicité Donald Trump et a promis de garder l'Alliance unie. «Son leadership sera à nouveau un élément clé pour garder notre Alliance forte. J'ai hâte de travailler avec lui à nouveau pour faire progresser la paix en renforçant l'Otan», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Chine: «coexistence pacifique»

La Chine a déclaré mercredi espérer une «coexistence pacifique» avec les Etats-Unis.«Nous continuerons à aborder et à gérer les relations Chine-Etats-Unis sur la base des principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération mutuellement bénéfique», a fait savoir la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d'un point de presse régulier.

Quant au Premier ministre indien Narendra Modi, il a adressé mercredi ses «félicitations du fond du cœur» à son «ami» Donald Trump pour sa «victoire électorale historique». «Je me réjouis de renouveler notre collaboration pour renforcer encore le (...) partenariat global et stratégique» entre l'Inde et les Etats-Unis, a déclaré M. Modi sur X.

Trump revendique sa victoire Après l'annonce de Fox News, Trump s'est exprimé devant ses électeurs à West Palm Beach pour proclamé sa victoire. 06.11.2024

ATS