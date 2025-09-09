  1. Clients Privés
Défense Berlin dote l'Ukraine de milliers de drones à longue portée

ATS

9.9.2025 - 17:10

L'Allemagne va lancer un programme visant à doter l'Ukraine de «plusieurs milliers de drones à longue portée» pour des «frappes en profondeur» contre la «machinerie de guerre russe», pour un montant total de 300 millions d'euros.

Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius veut armer encore plus l'Ukraine.
ATS

Keystone-SDA

09.09.2025, 17:10

09.09.2025, 20:12

Cette «nouvelle initiative de frappes en profondeur» comprendra «la livraison de plusieurs milliers de drones à longue portée» fabriqués par l'industrie de défense ukrainienne, a déclaré mardi Boris Pistorius lors d'une réunion à Londres du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine.

