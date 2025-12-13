L’Allemagne envoie des soldats en Pologne pour renforcer la frontière

L'Allemagne a annoncé qu'elle allait envoyer un groupe de soldats en Pologne pour aider à la mise en place d'un projet visant à fortifier la frontière orientale du pays, alors que les inquiétudes grandissent quant à la menace russe.

L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'aide militaire de l'Ukraine après les Etats-Unis (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Pologne, fervente partisane de l'Ukraine dans sa lutte contre Moscou, a annoncé en mai son intention de renforcer une longue partie de sa frontière, qui comprend la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad.

La tâche principale des soldats allemands en Pologne consistera en des «activités du génie», a déclaré vendredi soir un porte-parole du ministère allemand de la Défense. Cela pourrait inclure «la construction de fortifications, le creusement de tranchées, la pose de barbelés ou l'érection de barrières antichars», a-t-il précisé.

«Le soutien apporté par les soldats allemands dans le cadre de cette opération se limite à ces activités du génie», a-t-il insisté. Il a estimé la participation des militaires allemands à un «nombre moyen à deux chiffres», soit une cinquantaine. La mission est prévue à partir du deuxième trimestre 2026 jusqu'à la fin 2027.

Le porte-parole a souligné que l'approbation du Parlement n'était pas nécessaire pour ce déploiement, car «il n'y a pas de danger immédiat pour les soldats lié à des conflits militaires». Sauf dans certains cas exceptionnels, le Parlement allemand doit approuver le déploiement des forces armées du pays à l'étranger.

Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, Varsovie a fermement soutenu Kiev et a servi de voie de transit pour les armes fournies par les alliés occidentaux de l'Ukraine. Varsovie modernise également son armée et a augmenté les dépenses pour renforcer sa défense.

L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'aide militaire de l'Ukraine après les Etats-Unis et a envoyé à Kiev une quantité considérable d'équipements, allant de systèmes de défense aérienne aux véhicules blindés.