«Course à l'armement» Berlin va investir 35 milliards d'euros dans la défense spatiale

ATS

25.9.2025 - 17:55

L'Allemagne a annoncé jeudi lancer un programme de défense spatiale de 35 milliards d'euros, et être engagée dans une «course à l'armement» dans le domaine des drones pour faire face à la menace russe notamment.

Les pays occidentaux et leurs rivaux s'accusent mutuellement de chercher à militariser l'espace, nourrissant le risque d'une course à l'armement dans le cosmos. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.09.2025, 17:55

Lors d'une conférence spatiale à Berlin, le ministre de la Défense, Boris Pistorius a annoncé que ces fonds seront investis d'ici 2030 dans des projets militaires spatiaux défensifs et offensifs. Selon lui, les Occidentaux devaient rattraper leur retard sur la Russie et la Chine.

Quelques heures plus tôt, c'est devant les députés allemands que le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, annonçait que l'Europe était «dans une course aux armements» s'agissant des moyens de se défendre contre des drones hostiles, après la multiplication d'incidents où Moscou fait figure de principal suspect.

S'exprimant devant un parterre d'industriels, Boris Pistorius a dressé un tableau cru de la menace russe et chinoise dans l'espace, accusant ses rivaux d'espionnage, d'agressions et d'avoir développé des armes anti-satellitaires.

Les États-Unis ont aussitôt réagi. Des bombardiers russes interceptés au large de l’Alaska

Selon lui, il est urgent d'investir dans des moyens militaires car une attaque contre un système de guidage par satellite occidental affectera «des millions d'êtres humains».

«Les systèmes de l'armée allemande sont déjà touchés par des attaques de brouillage», a-t-il accusé, assurant que «l'économie et la société dans son ensemble» sont également visées. Dès lors, l'Allemagne va mettre en place des «structures au sein de la Bundeswehr afin de nous défendre et dissuader efficacement».

Guerre dans l'espace

Accusant la Russie et la Chine d'avoir «rapidement développé leurs capacités à mener une guerre dans l'espace», il a rappelé que l'invasion russe de l'Ukraine depuis trois ans constitue un tournant pour la sécurité du camp occidental.

Les pays occidentaux et leurs rivaux s'accusent mutuellement de chercher à militariser l'espace, nourrissant le risque d'une course à l'armement dans le cosmos et donc d'un affrontement, secteur qui pendant des décennies était plutôt du domaine de la coopération pacifique.

Donald Trump a lui annoncé vouloir bâtir un système anti-missile futuriste, baptisé Dôme d'or, et que la Russie considère comme une relance belliqueuse du projet «guerre des étoiles» américain à la fin de la Guerre Froide.

Actu et dicton du jour. Le contrat des F-35 toujours pas signé: Les Etats-Unis se font désirer

Côté allemand, les investissements de 35 milliards d'euros doivent servir à protéger les systèmes satellitaires et terrestres ou encore à constituer des moyens de transports spatiaux propres. Mais il est aussi question de systèmes offensifs.

«Nous devons créer des redondances grâce à plusieurs constellations de satellites interconnectées et discuter aussi de capacités offensives», a insisté M. Pistorius, estimant que Moscou et Pékin contrôlent déjà des hauteurs «stratégiques dans l'espace». Selon lui, la défense spatiale allemande doit être un «pilier» au sein de l'Otan, l'ennemi existentiel de Moscou.

«Détecter, neutraliser»

Avec l'arrivée à la chancellerie du conservateur Friedrich Merz, l'Allemagne, malgré ses difficultés économiques, vise à devenir le fer de lance du réarmement européen, compte-tenu de la menace russe et du désengagement américain. Berlin accuse aussi Moscou d'une vaste campagne de sabotage, de déstabilisation et de surveillance en Allemagne comme en Europe.

La Russie est largement considérée comme étant à l'origine des incursions de drones en Pologne et en Roumanie. Elle est aussi accusée d'avoir violé avec ses avions de combat l'espace aérien estonien. De récents incidents au Danemark n'ont pas donné lieu à une accusation aussi directe, mais là aussi les regards sont tournés vers Moscou.

Le président Trump s'est donc dit favorable à ce que les Européens abattent les appareils adverses. Le chancelier Merz s'est montré moins catégorique, mais a jugé qu'il était temps d'agir.

Incendies. L'Espagne se consume dans le nord-ouest et l'ouest

Lors d'un déplacement dans l'est de l'Allemagne, il a appelé jeudi à la mise en place «de moyens de dissuasion efficaces» face «à ces agressions de l'armée russe». Le ministre de l'Intérieur a lui parlé au Parlement de «course aux armements» pour se défendre de drones malveillants.

«Nous allons intensifier nos investissements dans cette course», a-t-il dit au Bundestag, avançant le principe «détecter, neutraliser, intercepter». Enfin, l'armée allemande a lancé jeudi trois jours de manoeuvres à Hambourg, grande ville portuaire. Le scénario: une escalade militaire aux frontières des pays baltes, Etats voisins de la Russie

