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Carnet noir Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président de la République, est décédée à 93 ans

Angelica Zermatten

6.6.2026

Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, est décédée à l'âge de 93 ans. Souvent moquée pour son classicisme, elle a été durant des années le «point fixe» de Jacques Chirac, multipliant les conseils où s’ingéniant à tenter d’éloigner les intrigants.

Bernadette Chirac «s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens», a déclaré sa fille.
Bernadette Chirac «s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens», a déclaré sa fille.
IMAGO/ABACAPRESS
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Agence France-Presse, Keystone-ATS

06.06.2026, 10:57

06.06.2026, 11:44

Mme Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, «s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens. Elle venait d'avoir 93 ans», le 18 mai dernier, a indiqué Claude Chirac, la fille cadette du couple, à l'AFP.

Elle aura été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.

Emmanuel Macron a salué sur le réseau social X une Première Dame qui «a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi, grâce à son engagement intime et constant».

«Bernadette Chirac a changé tant de vies avec discrétion et obstination. Une grande dame de cœur s'en va. La Nation partage le chagrin de sa famille, de ses proches, de tous ceux qui l'aimaient», a poursuivi le président français.

Epouse pendant plus de 60 ans

Epouse pendant plus de 60 ans de Jacques Chirac, restée longtemps dans l'ombre du «grand», elle a accompagné son époux tout au long de son chemin vers l'Elysée (ministères, Matignon, mairie de Paris, RPR...) jusqu'à la victoire à l'élection présidentielle de 1995, au troisième essai.

Née le 18 mai 1933 à Paris, Bernadette Chodron de Courcel a grandi dans une famille de diplomates du XVIe arrondissement de la capitale. Elève de Sciences-Po Paris, c'est dans cette grande école qu'elle rencontre Jacques Chirac, qu'elle épouse en 1956.

Durant le premier mandat présidentiel (1995-2002) de Jacques Chirac, elle est d'abord reléguée au second plan. Avant de jouer un rôle essentiel dans la réélection de son mari en 2002, devenue très populaire auprès des Français, notamment à la tête de l'opération Pièces jaunes en faveur des enfants hospitalisés, et la coqueluche des élus de droite, qui s'arrachent son soutien aux municipales et aux législatives.

France. Ultime adieu à Jacques Chirac à Paris

FranceUltime adieu à Jacques Chirac à Paris

Réputée beaucoup plus conservatrice que son mari

D'allure classique et bourgeoise, réputée beaucoup plus conservatrice que son mari, dotée d'un solide sens politique, celle qui avait acquis le surnom de «Bernie» avait mis en garde Jacques Chirac en 1997 contre le désastre d'une dissolution, dont elle accablait le secrétaire général de l'Elysée d'alors Dominique de Villepin, appelé «Néron» en petit comité.

Son époux racontait aussi qu'elle avait été la seule à l'alerter sur la montée du leader du Front national Jean-Marie Le Pen lors de la présidentielle de 2002. «Elle est la femme de ma vie, nous avons tant accompli ensemble !», disait d'elle Jacques Chirac dans ses «Mémoires».

Au cinéma, Bernadette Chirac a été incarnée par l'actrice Catherine Deneuve dans le film biographique et comique «Bernadette» (2023). La réalisatrice Léa Domenach avait relevé un pari insolite: celui de créer un faux biopic «irrévérencieux et jubilatoire» autour de Bernadette Chirac. Dans ce film, l'ex-première dame de France, montrée «bigote et coincée», va peu à peu se transformer et s'émanciper.

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