  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Triple crise planétaire» Berne et des dizaines de pays s'engagent

ATS

20.11.2025 - 17:57

La Suisse et 47 autres pays veulent garantir les droits des citoyens face aux crises du climat, de la perte de biodiversité et de la pollution. Jeudi, ils ont approuvé une Déclaration de Genève dans le cadre de la Convention d'Aarhus.

Des dizaines d'Etats dont la Suisse s'engagent à davantage d'efforts pour garantir l'accès des citoyens à davantage d'indications et à la justice environnementales (archives).
Des dizaines d'Etats dont la Suisse s'engagent à davantage d'efforts pour garantir l'accès des citoyens à davantage d'indications et à la justice environnementales (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.11.2025, 17:57

20.11.2025, 18:06

«La triple crise planétaire constitue une menace importante pour les droits de l'homme, le développement durable et l'environnement», estime le texte validé lors d'un segment de haut niveau à la 8e réunion des Etats parties (MOP 8). Face à cette situation, ceux-ci plaident pour «une approche décisionnelle solide, factuelle, participative», établie sur le principe de précaution et sur les meilleures preuves et données.

La Convention d'Aarhus, dans le cadre de la Commission économique de l'ONU pour l'Europe (CEE-ONU), prévoit l'accès des citoyens aux indications et à la justice environnementales. De même que leur association aux décisions sur ces questions.

Dans leur déclaration, qui relaie un soutien à l'Ukraine, les Etats s'engagent à lancer des cadres juridiques et institutionnels «propres à garantir les droits effectifs des citoyens» face à la triple crise planétaire. Il faut renforcer les mécanismes pour la participation du public, selon eux.

Ils dénoncent aussi toute persécution et harcèlement et toute sanction disproportionnée contre les défenseurs de l'environnement. Malgré des avancées, de nombreux défis subsistent, estiment les Etats parties. La Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu un droit à un environnement sain.

Dans un message lu lors de la réunion, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué une déclaration «historique» et demandé aux différents Etats de «protéger les citoyens et les futures générations». Depuis quelques années, le public peut relayer ses préoccupations auprès d'un rapporteur spécial, reconduit jeudi. Et lancer des plaintes auprès d'un comité de contrôle de la Convention.

Les plus lus

Accord douanier avec les Etats-Unis : Nick Hayek sort la sulfateuse
Après Trump, la BBC en pleine tempête à cause de la princesse Diana
Peine capitale pour des élus démocrates : Donald Trump dérape !
«C'est d'autant plus regrettable que...» - Tollé autour d’un logiciel américain
Un acteur français évoque les derniers moments de son épouse décédée
La route de l’Italie est tracée : les affiches des barrages connues !